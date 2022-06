Звезда от "Еуфория" влиза в предисторията на "Игрите на глада"

Феновете на постапокалиптичната поредица „Игрите на глада“ вече се радват на дългоочаквана новина. Предисторията на един от най-касовите филми - „Балада за пойни птици и змии“ ще има своята екранизация, а в една от ключовите роли ще е звездата на сериала „Еуфория“, актрисата Хънтър Шейфър, съобщи списание „Варайъти“.



Трансджендър моделът и актриса ще изпълнява ролята на Тигрис Сноу, братовчедка и довереница на бъдещия президент Кориолан Сноу. Хънтър ще си партнира с Том Блайт и Рейчъл Зиглър в опита на студио "Лайънсгейт“ да върне към нов живот старата магия на Панем.

