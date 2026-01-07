Новини
Снукър елитът се събира в Лондон: Шон Мърфи стартира защитата на титлата си срещу У Идзъ

7 Януари, 2026 15:03 412 0

„Мастърс“ 2026 се очертава като истински празник за ценителите

Снукър елитът се събира в Лондон: Шон Мърфи стартира защитата на титлата си срещу У Идзъ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-престижният поканен турнир по снукър - „Мастърс“, ще разтърси зала „Александра Палас“ в Лондон между 11 и 18 януари. Тази година надпреварата обещава истински зрелища, след като 16-те най-добри майстори на зеленото сукно ще премерят сили в битка за слава и внушителен трофей.

Шампионът от миналата година, Шон Мърфи, ще открие турнира с двубой срещу амбициозния У Идзъ. Всички погледи ще бъдат приковани към този сблъсък, който обещава да даде тон на цялото състезание. Мърфи, известен със своя хладнокръвен стил и безупречна техника, ще трябва да демонстрира най-доброто от себе си, за да продължи напред.

Тегленият жребий разпредели първите осем поставени играчи срещу съперници от втората осмица, което гарантира оспорвани срещи още от самото начало.

Пълна програма на първия кръг:

11 януари (неделя)

15:00 ч. – Шон Мърфи vs. У Идзъ

21:00 ч. – Марк Селби vs. Сяо Гуодонг

12 януари (понеделник)

15:00 ч. – Марк Уилямс vs. Марк Алън

21:00 ч. – Джао Синтонг vs. Гари Уилсън

13 януари (вторник)

15:00 ч. – Кайрън Уилсън vs. Съ Дзяхуей

21:00 ч. – Джон Хигинс vs. Бари Хоукинс

14 януари (сряда)

15:00 ч. – Джъд Тръмп vs. Дин Дзюнхуей

21:00 ч. – Нийл Робъртсън vs. Рони О’Съливан


