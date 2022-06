Да стъпиш на раменете на гиганти

“Ако съм виждал по-надалеч, то е било, защото съм бил стъпил на раменете на гиганти”. Легендарният физик Исак Нютон интерпретира по свой начин думите на средновековния монах Бернар от Шартр: “джуджетата виждат по-далеч, защото са стъпили на раменете на гиганти”, за да докаже, че най-важните открития се случват и заради приемствеността в науката.

На този принцип се подчинява и артистичния свят, в който от особено значение са учителите и партньорите в творческите предизвикателства. В това ни уверяват и организаторите на осмото издание на престижния музикален фестивал Алегра, който ще се проведе в столичната зала „България“ от 15 до 22 юли. Успоредно с разнообразната програма с концерти, създателите на фестивала акцентират върху майсторските класове. Срещите с най-големите имена на световната музикална сцена са предназначени за студенти и професионалисти, както и напреднали ученици и гимназисти. „Нашите партньорства със Софийска филхармония и Национално музикално училище “Любомир Пипков” ни позволяват да осигурим благоприятна атмосфера на интензивен и плодотворен творчески процес. Участниците се фокусират върху солов, оркестров и/или камерен репертоар, както и върху подготовка за конкурси, рецитали и прослушвания. В допълнение на индивидуалните уроци, Фестивал и академия Алегра предлага и различни възможности за концертни изяви по време на фестивала. Избрани инструменталисти от майсторските класове ще бъдат поканени да свирят в Allegra Chamber Orchestra, който ще изнесе концерт под ръководството на Грегори Асс – концертмайстор на Люцернски симфоничен оркестър, Камерата Залцбург и Люцернски фестивален оркестър.“, представя амбициозния проект неговият създател Петър Найденов.

Тази година, Академията с право се гордее с преподавателите, включени в образователната платформа - професорите Себастиан Хаман, Борис Гарлицки, Сергей Малов, Вилфрид Щреле, Нимрод Гуез, Ласло Феньо и музикантите със световна слава – Кирил Злотников и Григори Асс.

Голям шанс за бъдещите големи артисти на световните музикални сцена са срещите с музиканти от подобен ранг. Професор Борис Гарлицки, когото един от най-големите диригенти на XX век – Курт Мазур определя като „изключително динамичен и гъвкав музикант, отличаващ се с висока интелигентност, с великолепно закръглен тон и солидна техника“, ще е част от тазгодишното издание на Академията.

През 1982 г. Борис Гарлицки печели в Италия конкурса „Паганини“ и започва солистична кариера. Оттогава той свири с London Philharmonic Orchestra, Vienna Radio Orchestra, Chamber Orchestra of Philadelphia, а също и Giuseppe Verdi Orchestra от Милано, British Orchestra of the Age of Enlightenment, и много други. Неговата интерпретация на концерта за цигулка на Шостакович с Националния оркестър на Лион е възхвалявана в пресата. „Интензивността и непреодолимата сила на убеждение, показани с цялото майсторство на Борис Гарлицки, са достойни за първия изпълнител на творбата, Давид Ойстрах“, коментира“ Лион Фигаро“.

Проф. Гарлицки е активен участник в няколко международни музикални фестивала. Редовно участва в Pablo Casals Festival във Франция, Mostly Mozart в Ню Йорк, London Proms, Schleswig-Holstein Music Festival и Gidon Kremer’s Chamber Music Festival (Локенхаус, Австрия). Освен това той свири за BBC, Radio France, както и за редица радиостанции в Италия, Русия и Съединените щати. Записвал е за RCA, Naxos, Chandos и Polymnie. Репертоарът на г-н Гарлицки е невероятно богат. Сред партньорите му са Пинкас Цукерман, Гидон Кремер, Марта Аргерих, Ане-Софи Мутер, Вадим Репин, Трулс Мьорк, Мария-Жоао Пиреш. Не на последно място, Гарлицки е толкова популярен сред колегите си заради любезния си характер. „Харизмата на Гарлицки е крещящо очевидна. И как още! Първа цигулка с такова внушително присъствие е благословия за всеки ансамбъл” (La Montagne). Роден в Русия, г-н Гарлицки получава първите си уроци по музика от баща си, автор на популярния учебник за млади цигулари „Стъпка по стъпка“. Учи при професор Янкелевич в Московската консерватория, а след това работи като концертмайстор на „Московски виртуози“ и London Symphony Orchestra, Covent Garden Opera House, Vienna ORF Simphonieorchestеr Hamburg Philharmonic и много други. Днес г-н Гарлицки посвещава голяма част от времето си на преподаването. Води катедри в два изключителни музикални института, Conservatoire National Supérieur de Paris и Folkwang Universität der Künste, (Есен, Германия). Освен това, всяка година г-н Гарлицки провежда майсторски класове в най-известните музикални институции, включително Curtis Institute във Филаделфия, Peabody Conservatory в Балтимор, Hanns Eisler Musikhochschule в Берлин и Kronberg Academy. „Неговите знания, неговата енергия, неговата честност и способността му да се свързва с хората и да създава хармония според мен са квинтесенцията на това, защо той може да служи като модел за подражание и водеща светлина за младото поколение.“ (Курт Мазур)

„Борис Гарлицки е изключително динамичен и гъвкав музикант, отличаващ се с висока интелигентност, с великолепно закръглен тон и солидна техника… Концертмайстор на Лондонската филхармония, г-н Гарлицки е от нивото на всеки такъв в най-добрите световни оркестри, като Ню Йорк, Виена, Берлин и др., и може да играе изключителна роля във всички водещи международни оркестри.” Това са думите на Курт Мазур, един от най-големите диригенти на 20-ти век, с когото Борис Гарлицки работи дълги години. И все пак думите на Маестро Мазур улавят само част от музикалното богатство на Борис Гарлицки.

През 1982 г. Борис Гарлицки печели в Италия конкурса „Паганини“ и започва солистична кариера. Оттогава той свири с London Philharmonic Orchestra, Vienna Radio Orchestra, Chamber Orchestra of Philadelphia, а също и Giuseppe Verdi Orchestra от Милано, British Orchestra of the Age of Enlightenment, и много други. Неговата интерпретация на концерта за цигулка на Шостакович с Националния оркестър на Лион е възхвалявана в пресата. „Интензивността и непреодолимата сила на убеждение, показани с цялото майсторство на Борис Гарлицки, са достойни за първия изпълнител на творбата, Давид Ойстрах“, коментира Лион Фигаро.

Проф. Гарлицки е активен участник в няколко международни музикални фестивала. Редовно участва в Pablo Casals Festival във Франция, Mostly Mozart в Ню Йорк, London Proms, Schleswig-Holstein Music Festival и Gidon Kremer’s Chamber Music Festival (Локенхаус, Австрия). Освен това той свири за BBC, Radio France, както и за редица радиостанции в Италия, Русия и Съединените щати. Записвал е за RCA, Naxos, Chandos и Polymnie. Репертоарът му е невероятно богат. Сред партньорите му са Пинкас Цукерман, Гидон Кремер, Марта Аргерих, Ане-Софи Мутер, Вадим Репин, Трулс Мьорк, Мария-Жоао Пиреш. Не на последно място, г-н Гарлицки е толкова популярен сред колегите си заради любезния си характер. „Харизмата на Гарлицки е крещящо очевидна. И как още! Първа цигулка с такова внушително присъствие е благословия за всеки ансамбъл” (La Montagne).

Роден в Русия, г-н Гарлицки получава първите си уроци по музика от баща си, автор на популярния учебник за млади цигулари „Стъпка по стъпка“. Учи при професор Янкелевич в Московската консерватория, а след това работи като концертмайстор на „Московски виртуози“ и London Symphony Orchestra, Covent Garden Opera House, Vienna ORF Simphonieorchestеr Hamburg Philharmonic и много други.

Днес Гарлицки посвещава голяма част от времето си на преподаването. Води катедри в два изключителни музикални института, Conservatoire National Supérieur de Paris и Folkwang Universität der Künste, (Есен, Германия). Освен това, всяка година, той Гарлицки провежда майсторски класове в най-известните музикални институции, включително Curtis Institute във Филаделфия, Peabody Conservatory в Балтимор, Hanns Eisler Musikhochschule в Берлин и Kronberg Academy.

„Неговите знания, неговата енергия, неговата честност и способността му да се свързва с хората и да създава хармония според мен са квинтесенцията на това, защо той може да служи като модел за подражание и водеща светлина за младото поколение.“ (Курт Мазур)

Повече за предстоящите концерти, включени в програмата на фестивал Алегра, както и детайли за майсторските класове, част от Академия Алегра, на адрес:

www.allegrafestival.com/bg

www.allegrafestival.com/bg/allegra-masterclasses/

Билети може да се закупят оттук

www.eventim.bg/bg/artist/festival-alegra-350/profile.html

Фестивал и академия Алегра се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, Софийска община - Столична програма “Култура”, Фондация “Америка за България”, Институт Лист - Унгарски културен институт и в партньорство със Софийска филхармония и Национално музикално училище “Любомир Пипков”.