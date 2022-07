Хари Стайлс отново оглави класацията на "Билборд"

Хари Стайлс се изкачи от второ на първо място в класацията на "Билборд" с песента "As It Was", която бележи вече осма седмица в чарта Билборд Хот100, съобщи сайтът на изданието.

Бионсе и сингълът ѝ "Break My Soul" стигнаха до седма от 15-та позиция след една седмица в класацията. Така изпълнителката записа двадесето парче в Хот 100.

"First Class" на Джак Харлоу се издигна от трета на втора позиция в чарта тази седмица, след като три седмици беше на върха.

Третото място зае "About Damn Time" на Лизо, което преди седмица беше на пета позиция.

"Wait for U" на Фючър в сътрудничество с Дрейк и Темс запазва четвъртото място. "Jimmy Cooks" на Дрейк слиза на пета позиция седмица след дебюта си на върха на чарта.

Класиката от 1985 г. на Кейт Буш "Running Up That Hill (A Deal With God)" продължава възхода си от девето на шесто място, след като се бе изкачила до четвърта позиция в Хот 100 благодарение на популярността от сериала "Странни неща" на Нетфликс, допълва БТА.