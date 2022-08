След 50 години: Американската киноакадемия се извини на индианска актриса, обяснила отказа на Брандо да получи Оскар

Американската киноакадемия се извини с 50 години по-късно на индианска актриса и активистка, която бе освиркана на церемонията по връчване на наградите Оскар, предаде Франс прес.

През 1973 г. Сашийн Литълфадър се качи на сцената на наградите Оскар, за да обясни защо колегата ѝ Марлон Брандо не е дошъл да приеме наградата си за най-добър актьор за филма "Кръсникът". Тя разказа тогава, че той отказва да приеме отличието заради отношението на Холивуд към американците от индиански произход. Докато разказваше това, актрисата бе освиркана, а после тя сподели, че охраната е попречила на актьора Джон Уейн да я нападне физически.

"Обидите, които получихте заради това изявление, бяха неоправдани и неуместни. Емоционалното бреме, което Вие трябваше да понесете и това, което костваше това на Вашата собствена кариера в нашата индустрия е непоправимо", каза Дейвид Рубин, президент на киноаакадемията по онова време, в писмо, пратено до актрисата.

"Дълго време куражът, който Вие показахте, не беше признат. Заради това ние Ви поднасяме нашите най-искрени извинения и изразяваме нашето най-искрено възхищение към Вас", се казва в писмото.

То бе публикувано от киноакадемията в момент, в който тя обяви, че Сашийн Литълфадър е поканена да говори в музея на Оскарите в Лос Анджелис на 17 септември.

"Ние индианците сме много търпеливи хора. Това са само 50 години", реагира Литълфадър на писмото на киноакадемията. Днес актрисата е на 75 години, предаде БТА. "Трябва да запазим чувството си за хумор по този случай през цялото време. Това е нашият начин да оцелеем", заяви тя. И добави, че се радва, че толкова неща са се променили, откакто тя не е приела наградата Оскар преди 50 години.

