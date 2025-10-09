Актрисата Мария Стефанова навършва 86 г. днес

Днес, 9 октомври, обичаната от поколения българи актриса Мария Стефанова празнува своя 86-и рожден ден. Миналата година, навръх празника си, за 34-ти път на сцена „Миракъл“ в театър "Българска армия" тя влезе в ролята на Реджина – Кралицата майка от едноименната пиеса на неаполитанеца Манлио Сантанели.

В „Кралицата майка“ се разказва за сложните взаимоотношения между майка и син. Психологическата драма ги разплита до такава степен, че изкарва на бял свят най-страшните тайни, най-хитрите капани и най-интимните събития в живота на двамата герои, Реджина и Алфредо.

Реджина, от страх да не изгуби надмощието си в тази семейна битка на любов-омраза, е готова да въвлече сина си във всевъзможни опасни игри, опитвайки се да затяга все повече и повече психологическите окови, в които е впримчила ръцете на Алфредо още в детските му години. В това начинание на великолепната Мария Стефанова на сцената партнира един също така отличен актьор от трупата на „Армията“ – Георги Къркеланов.

В интервю за „Сега“ Къркеланов, който е и председател на фондация „Аскеер“, сподели, че за него Мария Стефанова е невероятна актриса, с която са установили много приятелски, задушевни, почти майчинско-синовни отношения. Благодарение на благодатния творчески процес с нея под режисурата на Стефан Спасов той е създал може би най-добрата роля, която някога е правил.

„По някакво повикване на съдбата ми се случи тази роля в зала „Миракъл“ на Театъра на армията, за която колегите ми връчиха награда „Максим“ за главна мъжка роля (отличията, които артистите и техническият персонал от военната трупа си присъждат за компенсация, че не участват в номинациите и наградите „Аскеер“, на които са основатели – б.р.). Това, което беше изумително за мен – още на първа репетиция тя беше с научен текст на цялата пиеса. Оказа се, че това е нейният принцип на работа. Всеки ден на маса правехме съкращения на реплики, на цели сцени, прекомпозираше се пиесата, за да стане по-ясна за публиката – режисьорът Стефан Спасов „оперираше“ текста. Как след всяка репетиция Мария Стефанова направо изтриваше от главата си тези текстове, които падаха предишния ден?! Всеки ден опитваше нови неща, нови нюанси, нови акценти в репликите. Това ми даде много позитивен заряд и на мен“, споделя Георги Къркеланов.

„За да загреем за представление, ние се виждаме 2-3 дни преди това в нейната кухня в нейния дом – пием кафе, ядем сладки, отвън пърхат гълъби, мяукат котки, ние ги храним като в един реален съвместен живот. Така правим възстановителни репетиции“, разказва сценичният син на Мария Стефанова. И си припомня една интересна случка от съвместната им работа пред зрителите. „Съвсем скоро изгоря пултът с програмите на осветлението за спектакъла. Нямаше нито тъмно, нито светло – изиграхме го само „на дюс“, като на репетиция без художествено осветление. Това, че нямаше промяна в осветлението, което в определени моменти помага на възприятията, много ни мобилизира. Изиграхме го мъжката, справихме се със ситуацията."