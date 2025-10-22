Иконата на френското кино и вечната елегантност Катрин Деньов навършва 82 г.

Новини
22 Октомври, 2025 08:30 3 761 3

Вижте любопитни факти от биографията на актрисата

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Катрин Деньов празнува рожден ден днес, пише Sofia24.bg. Тя е родена на 22 октомври 1943 г. в Париж. Деньов намира признание главно с ролите си на дистанцирана и мистериозна красавица във филми като "Отвращение“ и "Прекрасен ден“. Французойката има 120 роли, но винаги ще остане "Дневната красавица“ за ценителите на киното - по името на шедьовъра на Луис Бунюел, в който играе. Деньов дебютира едва на тринайсет във филма "Ученички“.

Тя печели националната филмова награда на Франция "Сезар“ за участието си в "Последното метро“, както и за ролята си в шедьовъра "Индокитай“, за която е номинирана и за "Оскар“ за най-добра актриса. Участва и в седем англоезични филма, най-значимият от които е култовият "Гладът“. През 2008 г. тя участва в своя 100-тен филм – "Коледна приказка“.

Актрисата е любимка на Люис Бунюел, Франсоа Трюфо и Роман Полански, позната през 60-те години на ХХ век от филмите "Шербурските чадъри“, "Отблъскване“, "Индокитай“. Участието в "Индокитай" ѝ носи и номинация за Оскар.

Участва и във филми като "Всичко, което ни разделя“, "Клеър Дарлинг“, "Истината“, "Страшна джунгла“, Приживе“. Голямата френска звезда бе на афиша и откри 76-ото издание на кинофестивала в Кан. Деньов играе в главната роля на Бернадет Ширак, френски политик и вдовица на бившия президент Жак Ширак, в биографична комедия.




Катрин Деньов сключвала брак само веднъж – с фотографа Дейвид Бейли (от 1965 до 1972). Има две деца. Първото е момче и е от съжителството ѝ с режисьора Роже Вадим. А второто е момиче от актьора Марчело Мастрояни.


