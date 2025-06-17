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За първи път: Археолозите откриха надпис при разкопките на Хераклея Синтика (СНИМКА)

За първи път: Археолозите откриха надпис при разкопките на Хераклея Синтика (СНИМКА)

17 Юни, 2025 13:45 1 521 8

  • хераклея синтика-
  • разкопки-
  • археолози-
  • надпис-
  • гробница

"Гробница на Херодор и ..." гласи текстът, издълбан върху масивен камък

За първи път: Археолозите откриха надпис при разкопките на Хераклея Синтика (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

За пръв път и надпис излезе при тазгодишните спасителни разкопки в Западния некропол на Хераклея Синтика. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.

"Гробница на Херодор и ..." гласи текстът, издълбан върху масивен камък, разчете го д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Кл. Охридски).

Вероятно надписът, включващ поне още едно име, е стоял над входа на гробница от I-II век.

„Но ние няма как да разберем повече, защото камъкът е одялан и преизползван още през Античността като покритие на по-късен гроб“, коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински.

Ето го надписът обърнат, както е намерен:

За първи път: Археолозите откриха надпис при разкопките на Хераклея Синтика (СНИМКА)
Снимка: БГНЕС


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Гъдю

    6 2 Отговор
    Тъй като го гледам, чини ми се, смакедонско требе да е.

    Коментиран от #4

    13:47 17.06.2025

  • 2 Ммм не

    1 2 Отговор
    3 кебапчета и 4 бири...виждам аз да пише.

    13:54 17.06.2025

  • 3 Ескалибур

    2 1 Отговор
    По -точно на многовековния северномакедонски език е.

    13:56 17.06.2025

  • 4 хех

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо Гъдю":

    Може и да е, може и да не е македонско, ама със сигурност не е оногондурско, кутригурско или утигурско да ти кажа.

    Коментиран от #8

    13:59 17.06.2025

  • 5 Мдаааа

    3 0 Отговор
    100% МАКЕДОНСКО ЩЕ Е. ОЩЕ УТРЕ ЩЕ ГО ПРЕПОЗНАЯТ ПО НОВИНИТЕ 😂😂😂😂

    14:08 17.06.2025

  • 6 Най-вероятно

    2 0 Отговор
    Са открили някое любовно обяснение от почитател към Лили Иванова:)))

    14:22 17.06.2025

  • 7 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Надпис на мекедонски!?

    17:57 17.06.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.