За първи път: Археолозите откриха надпис при разкопките на Хераклея Синтика (СНИМКА)

За пръв път и надпис излезе при тазгодишните спасителни разкопки в Западния некропол на Хераклея Синтика. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.

"Гробница на Херодор и ..." гласи текстът, издълбан върху масивен камък, разчете го д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Кл. Охридски).

Вероятно надписът, включващ поне още едно име, е стоял над входа на гробница от I-II век.

„Но ние няма как да разберем повече, защото камъкът е одялан и преизползван още през Античността като покритие на по-късен гроб“, коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински.

Ето го надписът обърнат, както е намерен:

Снимка: БГНЕС