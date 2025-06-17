За първи път: Археолозите откриха надпис при разкопките на Хераклея Синтика (СНИМКА)

За пръв път и надпис излезе при тазгодишните спасителни разкопки в Западния некропол на Хераклея Синтика. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.
"Гробница на Херодор и ..." гласи текстът, издълбан върху масивен камък, разчете го д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Кл. Охридски).
Вероятно надписът, включващ поне още едно име, е стоял над входа на гробница от I-II век.
„Но ние няма как да разберем повече, защото камъкът е одялан и преизползван още през Античността като покритие на по-късен гроб“, коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински.
Ето го надписът обърнат, както е намерен:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дядо Гъдю
Коментиран от #4
13:47 17.06.2025
2 Ммм не
13:54 17.06.2025
3 Ескалибур
13:56 17.06.2025
4 хех
До коментар #1 от "Дядо Гъдю":Може и да е, може и да не е македонско, ама със сигурност не е оногондурско, кутригурско или утигурско да ти кажа.
Коментиран от #8
13:59 17.06.2025
5 Мдаааа
14:08 17.06.2025
6 Най-вероятно
14:22 17.06.2025
7 бай Даньо
17:57 17.06.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.