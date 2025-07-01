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Деби Хари от Blondie навърши 81 г.

Деби Хари от Blondie навърши 81 г.

1 Юли, 2025 08:50, обновена 1 Юли, 2026 08:23 4 023 7

  • дебора хари-
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  • кино-
  • рожден ден

Фронтдамата на уникалната банда се радва и на завидна солова кариера в музиката и киното

Деби Хари от Blondie навърши 81 г. - 1
Снимка: Инстаграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дебора Хари - легендарната фронтдама на уникалната банда Blondie, съчетала рока, пънка, попа и ню уейва в края на 70-те, днес, 1 юли, става на 81 години!

Със своя неповторим глас, самоуверен стил и магнетично сценично присъствие, родената в първия юлски ден на 1945 г. в Маями Деби Хари не беше просто лицето на Blondie - тя беше тяхното сърце и душа.

Деби поведе групата от малките клубове до славата на суперзвезди суперзвезди с поредица от хитове, променящи жанровете, които все още стоят на върха и днес.

„Heart of Glass“, „Call Me“, „Rapture“, „The Tide Is High“ и „One Way or Another“ се превърнаха в химни за поколение, което не искаше да бъде ограничавано.

Деби не се страхуваше да експериментира. Тя помогна за навлизането на рапа в мейнстрийма с „Rapture“, много преди да стане модерен. Тя прегърна диското и пънка с еднаква страст. И направи всичко това с хладнокръвна, властна увереност, която я превърна в пример за подражание за артисти от всякакъв вид.

Освен „Blondie“, Деби Хари се радва на забележителна солова кариера, участва във филми и остава влиятелна фигура в поп културата, проправяйки път за жените в рока, който все още се следва и днес.

Започва да се появява във филми на Амос По, като Чужденецът, преди да получи първата си главна роля в нео-ноар филма Union City (1980). След това тя участва заедно с Джеймс Уудс във филма на ужасите на Дейвид Кронънбърг Videodrome (1983) и има поддържаща роля във Forever, Lulu (1987). Печели си допълнително внимание с ролята на Велма фон Тусъл в сатиричния танцов филм на Джон Уотърс „Лак за коса“ (1988).

През 90-те години Хари понякога участва в независими филми, включително в два филма, режисирани от Джеймс Манголд: Heavy (1995) и Cop Land (1997). През 2000-те Хари продължава да се появява в поддържащи роли в независими филми, с роли в Deuces Wild, Spun (и двата от 2002) и My Life Without Me (2003). През 2008 г. тя се появява във второстепенна роля в „Елегия“.

В допълнение към участието в пълнометражни филми Деби Хари се появява в няколко телевизионни сериала, включително в Tales from the Darkside (1987), The Adventures of Pete & Pete (1992), анимационния сериал Phantom 2040 (1994–1995) и Sabrina, the Teenage Witch (1996).

Днес тя все още е толкова смела, брилянтна и разширяваща границите, каквато е била винаги.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само едно

    33 1 Отговор
    Респект!

    09:30 01.07.2025

  • 2 Хубава

    31 1 Отговор
    Жена е била!

    Коментиран от #4

    09:30 01.07.2025

  • 3 много хора достигат тази възраст

    8 4 Отговор
    и кое не му е за вярване че не разбрах?

    Коментиран от #5

    09:59 01.07.2025

  • 4 Леля Гошо

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хубава":

    Продължава да е хубава, за възрастта си.

    10:42 01.07.2025

  • 5 меломан

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "много хора достигат тази възраст":

    Това, че винаги е била звезда и на 80 още е такава. Моля лаици да не коментират неща, за които нямат никаква представа.

    17:42 05.07.2025

  • 6 Трол

    1 1 Отговор
    Ето кого копира Тейлър Суифт.

    08:19 01.07.2026

  • 7 Пожелавам здраве

    7 0 Отговор
    В дълголетие и кураж !!!

    08:22 01.07.2026