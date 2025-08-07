Рядко първо издание на "Хобит" на Толкин се продаде за рекордна сума (СНИМКИ)

Изключително рядко първо издание на „Хобит“ беше продадено на търг за рекордната сума от 43 000 британски лири.

Книгата на Дж. Р. Р. Толкин е едно от едва 1500 копия, отпечатани през 1937 г. Екземплярът беше открит без обложка на лавица в частен дом в Бристол по време на разчистване на жилище.

Продажбата беше осъществена чрез онлайн търг в Auctioneum, Бат, Съмърсет, като купувачът е частен колекционер от Обединеното кралство.

По информация на Кейтлин Райли, специалист по редки книги от аукционната къща, находката е пример за „класическа аукционна история“. Райли посочва, че много хора мечтаят да открият ценен предмет, скрит на видно място, какъвто е случаят тук.

Книгата първоначално е оценена между 10 000 и 12 000 британски лири, но предизвиква интереса на стотици наддаващи от цял свят.

По думите на Райли, екземплярът е в „изключително добро състояние“ и вероятно това е рекордна сума за първо издание без оригиналната обложка. Тя допълва, че при разчистване на жилища често има риск ценни предмети да бъдат изхвърлени или унищожени от хора, които не подозират тяхната стойност.

Книгата произхожда от семейната библиотека на Хюбърт Прийстли – известен ботаник от 30-те години на ХХ век и брат на полярния изследовател и геолог сър Реймънд Едуард Прийстли. Хюбърт Прийстли е имал тесни връзки с Оксфордския университет, където Толкин е бил професор по англосаксонски език и член на колежа Пембрук. Двамата са познавали и писателя К. С. Луис, като се предполага, че са се познавали и лично.

Според Райли, връзката с Толкин и произходът на екземпляра придават изключителна стойност на книгата. „Това не е обикновено първо издание – то принадлежи на човек, който най-вероятно е познавал лично Толкин“, коментира тя.

Райли подчертава, че изключително рядко се открива първо издание в такова състояние. „Тъй като става дума за детска книга, повечето екземпляри са били в ръцете на деца, често с рисунки по страниците. Да попаднем на такъв, който изглежда нито е четен, нито използван, е наистина рядко срещано явление“, допълва тя.

„Хобитът“ е сред най-успешните детски романи в света с над 100 милиона продадени копия. Сюжетът се развива във фантастичния свят на Средната земя и проследява приключенията на хобита Билбо Бегинс заедно с група джуджета.

Рядкото издание, продадено на търга, включва и илюстрации, направени от самия Толкин.