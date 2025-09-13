Новини
Разводът на Меган Маркъл и принц Хари е неизбежен според бившия иконом на принцеса Даяна

13 Септември, 2025 16:29 1 262 5

Икономът подчерта, че американският характер на Меган Маркъл не може да се примири с правилата на британското кралско семейство

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият иконом на покойната принцеса Даяна Пол Бърел, предсказа разрив между британския принц Хари и съпругата му Меган Маркъл. Той каза това в интервю за Daily Mail, цитирано от marica.bg.

Според Бърел разводът на принц Хари и Меган Маркъл е неизбежен поради различията в манталитета. „Мисля, че има разлом между двете култури, които се събраха в брака на Хари и Меган, и чувствам, че един ден тя ще се пропука“, обясни той.

Икономът подчерта, че американският характер на Меган Маркъл не може да се примири с правилата на британското кралско семейство. Според Бърел, тя никога не е планирала да им подчини.

„Мисля, че иска да бъде звезда“, добави той. Бърел е сигурен, че Меган ще напредне в Netflix, но това няма да ѝ е достатъчно. Тя ще се стреми да стане милиардерка, а след това може би ще се занимава с политика. Например, ще се кандидатира за губернатор на Калифорния.


  • 1 Хм...

    1 0 Отговор
    Оти ги ручахме жабетата, а? Мъжете твърде лесно допускат жени да им мътят главата.

    16:32 13.09.2025

  • 2 Саша Грей

    8 1 Отговор
    Таман принцът ще се отърве от слугинчето.

    16:44 13.09.2025

  • 3 Ракел Уелч

    4 1 Отговор
    И Арни беше губернатор, а сега е рекламно лице на Кауфланд. Ако е кадърна, не би се възползвала от брак с мончичи, а ще се доказва всеки ден.

    16:46 13.09.2025

  • 4 Иинтелект

    5 0 Отговор
    Гледах я в един подкас. Тя със стъклени очички мяуууу и водещата голям, бял дънер с лице мекица. Повтаряха някаква техника на разговор в което всяко изречение завършваше с думата yet. Едвам не налапах дулото. Тоя полу принца как я търпи не знам.

    17:01 13.09.2025

  • 5 Тая

    5 1 Отговор
    афроамериканка , кака и разведена , му съсипа живота и отношението със семейството ! Крайно време е да махне това бреме от себе си и да стане отново лъчезарен , обичащ хората и контакт с тях - от бебета до стари в преклонна възраст ! Невероятно чувство за хумор , майтапи се с всичко , както и със самия себе си !

    17:10 13.09.2025