Разводът на Меган Маркъл и принц Хари е неизбежен според бившия иконом на принцеса Даяна

Бившият иконом на покойната принцеса Даяна Пол Бърел, предсказа разрив между британския принц Хари и съпругата му Меган Маркъл. Той каза това в интервю за Daily Mail, цитирано от marica.bg.

Според Бърел разводът на принц Хари и Меган Маркъл е неизбежен поради различията в манталитета. „Мисля, че има разлом между двете култури, които се събраха в брака на Хари и Меган, и чувствам, че един ден тя ще се пропука“, обясни той.

Икономът подчерта, че американският характер на Меган Маркъл не може да се примири с правилата на британското кралско семейство. Според Бърел, тя никога не е планирала да им подчини.

„Мисля, че иска да бъде звезда“, добави той. Бърел е сигурен, че Меган ще напредне в Netflix, но това няма да ѝ е достатъчно. Тя ще се стреми да стане милиардерка, а след това може би ще се занимава с политика. Например, ще се кандидатира за губернатор на Калифорния.