Валери Божинов с емоционален поздрав за рождения ден на сина си (СНИМКА)

Валери Божинов отбеляза по емоционален начин пълнолетието на своя син Валери Божинов-младши, плод на връзката му с певицата Алисия.
Гордият баща публикува тяхна обща снимка, придружена с топли думи и пожелания за бъдещето на момчето, пише burgas24.bg.
"Честито пълнолетие, момчето ми! Сега светът е твоето ново поле за изява!", написа Божинов.
"Опознавай нови неща, откривай нови неща и никога не се страхувай от провал. Всеки успех идва след упорит труд, а ти имаш всичко необходимо, за да бъдеш велик!", допълва футболистът.
