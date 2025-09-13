Новини
Любопитно »
Валери Божинов с емоционален поздрав за рождения ден на сина си (СНИМКА)

Валери Божинов с емоционален поздрав за рождения ден на сина си (СНИМКА)

13 Септември, 2025 17:15 687 2

  • валери божинов-
  • син-
  • рожден ден-
  • пълнолетие-
  • алисия

"Честито пълнолетие момчето ми! Сега светът е твоето ново поле за изява!", написа Божинов

Валери Божинов с емоционален поздрав за рождения ден на сина си (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Валери Божинов отбеляза по емоционален начин пълнолетието на своя син Валери Божинов-младши, плод на връзката му с певицата Алисия.

Гордият баща публикува тяхна обща снимка, придружена с топли думи и пожелания за бъдещето на момчето, пише burgas24.bg.

"Честито пълнолетие, момчето ми! Сега светът е твоето ново поле за изява!", написа Божинов.

"Опознавай нови неща, откривай нови неща и никога не се страхувай от провал. Всеки успех идва след упорит труд, а ти имаш всичко необходимо, за да бъдеш велик!", допълва футболистът.

View this post on Instagram

A post shared by Valeri Bojinov (@valeribojinov86)



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 0 Отговор
    "Човек само когато знае кво му е, само аз си знам кво ми е".

    17:19 13.09.2025

  • 2 си дзън

    2 0 Отговор
    Ма кво ме боли за тоя и още по-малко за сина му. Да си се поздравяват във Фейса...

    17:25 13.09.2025