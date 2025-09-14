Алла Пугачова не се страхува от смъртта, но не иска нейни песни на погребението си

Алла Пугачова не се бои от смъртта и не иска да бъде погребвана с нейни песни. Легендата на съветската естрада даде безкрайно лично интервю в предаването "Кажи на Гордеева", цитирано от marica.bg.

"Защо трябва да се боя? Не искам да съм немощна и не искам да има страшни болки, ето от това се боя", откровена беше певицата пред водещата относно неизбежното.

Любимката и на много българи споделя, че иска да си отиде от този свят в дълбока старост, сред своите близки и любими и да "угасне като свещ". Алла определи този фатален момент като "красив" и се зарича: "така ще стане!".

На въпроса каква музика би искала да звучи на погребението ѝ, Алла Пугачова заявява категорично: "Само не и мои песни!". Изглежда певицата отдавна мисли за края си, след като преди година дори си купи парцел за последния си дом и подплаши още тогава своите фенове дали нещо лошо не се случва с нея.