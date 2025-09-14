Новини
Алла Пугачова не се страхува от смъртта, но не иска нейни песни на погребението си

Алла Пугачова не се страхува от смъртта, но не иска нейни песни на погребението си

14 Септември, 2025 08:23

Певицата иска да си отиде от този свят в дълбока старост, сред своите близки и любими

Алла Пугачова не се страхува от смъртта, но не иска нейни песни на погребението си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Алла Пугачова не се бои от смъртта и не иска да бъде погребвана с нейни песни. Легендата на съветската естрада даде безкрайно лично интервю в предаването "Кажи на Гордеева", цитирано от marica.bg.

"Защо трябва да се боя? Не искам да съм немощна и не искам да има страшни болки, ето от това се боя", откровена беше певицата пред водещата относно неизбежното.

Любимката и на много българи споделя, че иска да си отиде от този свят в дълбока старост, сред своите близки и любими и да "угасне като свещ". Алла определи този фатален момент като "красив" и се зарича: "така ще стане!".

На въпроса каква музика би искала да звучи на погребението ѝ, Алла Пугачова заявява категорично: "Само не и мои песни!". Изглежда певицата отдавна мисли за края си, след като преди година дори си купи парцел за последния си дом и подплаши още тогава своите фенове дали нещо лошо не се случва с нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 препис

    2 2 Отговор
    "ляво-дясно, напред-назад, горе-долу"- ТОВА БИЛИ ТРИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Довечера ще ги изследвам по жена ми.

    08:38 14.09.2025

  • 3 Наблюдател

    9 1 Отговор
    На един концерт тая беше толкова пияна, че не можеше да стои на краката си.
    Хора със зависимости винаги са лесна плячка за тъмни сили.

    Навремето Жириновски я нарече "лека жена" - много меко казано.

    Коментиран от #6

    08:46 14.09.2025

  • 4 Виждащ

    6 1 Отговор
    На всяка известна личност, която се противопостави на собственото си правителство в Русия, обещаваха "Манна Небесна" на запад.

    И като си хапнеш от зеленцето, разбираш, че никога не е късно да станеш за резил.

    09:01 14.09.2025

  • 5 Механик

    5 0 Отговор
    Ало-ало, ало Алла!
    Стига вече "ала-бала".!
    Този път не си познала,
    за Русия си "бегала".

    Няма вече кой да плаче
    за еврейското помаче.
    Цоца с пълни шепи от Русия-
    вече нямаме ги тия.

    09:03 14.09.2025

  • 6 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Еее, на тая слоница да кажеш "лека жена" някак не подхожда на 100-те и кила.

    Коментиран от #7

    09:04 14.09.2025

  • 7 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Ако напиша точната дума ще ме изтрият.
    Жириновски беше казал, че артистите винаги са били "леките жени" на управляващите, независимо по кои времена и веднага се сетих за Слави.

    09:13 14.09.2025

  • 8 интересно

    3 0 Отговор
    след години забвение някой отново развя Ала Погачова.Тя да е благодарна,че имаше СССР и съветска естрада.Иначе щеше да продава пелмени пред някоя синагога.

    09:22 14.09.2025

  • 9 майстор

    0 0 Отговор
    Алла Погачева.

    09:32 14.09.2025