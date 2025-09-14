Алла Пугачова не се страхува от смъртта, но не иска нейни песни на погребението си

Алла Пугачова не се бои от смъртта и не иска да бъде погребвана с нейни песни. Легендата на съветската естрада даде безкрайно лично интервю в предаването "Кажи на Гордеева", цитирано от marica.bg.
"Защо трябва да се боя? Не искам да съм немощна и не искам да има страшни болки, ето от това се боя", откровена беше певицата пред водещата относно неизбежното.
Любимката и на много българи споделя, че иска да си отиде от този свят в дълбока старост, сред своите близки и любими и да "угасне като свещ". Алла определи този фатален момент като "красив" и се зарича: "така ще стане!".
На въпроса каква музика би искала да звучи на погребението ѝ, Алла Пугачова заявява категорично: "Само не и мои песни!". Изглежда певицата отдавна мисли за края си, след като преди година дори си купи парцел за последния си дом и подплаши още тогава своите фенове дали нещо лошо не се случва с нея.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 препис
08:38 14.09.2025
3 Наблюдател
Хора със зависимости винаги са лесна плячка за тъмни сили.
Навремето Жириновски я нарече "лека жена" - много меко казано.
Коментиран от #6
08:46 14.09.2025
4 Виждащ
И като си хапнеш от зеленцето, разбираш, че никога не е късно да станеш за резил.
09:01 14.09.2025
5 Механик
Стига вече "ала-бала".!
Този път не си познала,
за Русия си "бегала".
Няма вече кой да плаче
за еврейското помаче.
Цоца с пълни шепи от Русия-
вече нямаме ги тия.
09:03 14.09.2025
6 Механик
До коментар #3 от "Наблюдател":Еее, на тая слоница да кажеш "лека жена" някак не подхожда на 100-те и кила.
Коментиран от #7
09:04 14.09.2025
7 Наблюдател
До коментар #6 от "Механик":Ако напиша точната дума ще ме изтрият.
Жириновски беше казал, че артистите винаги са били "леките жени" на управляващите, независимо по кои времена и веднага се сетих за Слави.
09:13 14.09.2025
8 интересно
09:22 14.09.2025
9 майстор
09:32 14.09.2025