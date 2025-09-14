Фалирала хазартна компания съсипа живота на късметлии

В Съединените щати най-малко десет късметлии, спечелили от лотарията са на ръба на мизерията заради фалита на Publishers Clearing House, съобщи People.

Лотариите, организирани от фалиралата Publishers Clearing House, дали на печелившите избор: да се откажат от част от парите и да получат цялата останалата част веднага или да получат цялата сума, но не наведнъж, а на малки порции, изплащани в продължение на много години.

След фалита на Publishers Clearing House, собствениците на огромни печалби, които избрали втория вариант, се оказаха в трудна ситуация. Редовните парични преводи внезапно спрели и те останали без препитание.

Една от жертвите, 61-годишният Джон Уайли от Уайт Сити, спечелил от лотарията през 2012 г. Компанията обещала да му плаща по 260 000 долара годишно до края на живота му. Благодарение на тези пари той се пенсионирал и се преместил по-близо до роднини. Със спирането на плащанията той вече няма пари да плаща ипотеката си, така че е изложен на риск да остане без дом. Освен това има проблеми с намирането на работа.

Publishers Clearing House обяви фалит през април и заяви, че плащанията няма да бъдат прекъснати. Бившият ѝ вицепрезидент Дарел Лестър критикува ситуацията и посъветва бъдещите печеливши от лотарията да изберат еднократно плащане.