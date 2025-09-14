Фалирала хазартна компания съсипа живота на късметлии

В Съединените щати най-малко десет късметлии, спечелили от лотарията са на ръба на мизерията заради фалита на Publishers Clearing House, съобщи People.
Лотариите, организирани от фалиралата Publishers Clearing House, дали на печелившите избор: да се откажат от част от парите и да получат цялата останалата част веднага или да получат цялата сума, но не наведнъж, а на малки порции, изплащани в продължение на много години.
След фалита на Publishers Clearing House, собствениците на огромни печалби, които избрали втория вариант, се оказаха в трудна ситуация. Редовните парични преводи внезапно спрели и те останали без препитание.
Една от жертвите, 61-годишният Джон Уайли от Уайт Сити, спечелил от лотарията през 2012 г. Компанията обещала да му плаща по 260 000 долара годишно до края на живота му. Благодарение на тези пари той се пенсионирал и се преместил по-близо до роднини. Със спирането на плащанията той вече няма пари да плаща ипотеката си, така че е изложен на риск да остане без дом. Освен това има проблеми с намирането на работа.
Publishers Clearing House обяви фалит през април и заяви, че плащанията няма да бъдат прекъснати. Бившият ѝ вицепрезидент Дарел Лестър критикува ситуацията и посъветва бъдещите печеливши от лотарията да изберат еднократно плащане.
1 Тома
Коментиран от #4
08:59 14.09.2025
2 Ъъъъъъъъ
Ъъъъъъ....13 години са му плащали от 260К на година и той още не е изплатил ипотеката си? Замък ли изплаща, или аз не съм разбрал нещо?🤔
Коментиран от #8
09:02 14.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Миризлив пор
До коментар #1 от "Тома":Да де, всяка вечер някой му даваха тлъсти печалби които трябваше да се плащат за 30 години напред НО като гледам никой не си търси парите? Като се замисли човек- или са били малки печалби по няколко стотин хиляди и на никой не му пука "туй пари ли са да се занимавам" или просто... Никой не е печелил а на екрана Захари Бахаров"раздаваше печалби" на артисти?
09:06 14.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 бай Шиле
09:17 14.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Ъъъъъъъъ":$260 000 годишно не са чак толкова много у Краваристан- живееш лекичко охолно, плащаш си ипотеката и т.н., но нищо повече...
Да кажем печелиш 10млн. от тотото в БГ- знаеш ли как се изплащат? 200 бона у кеш и остатъка се изплаща в период от 14 ГОДИНИ... Или 168 месеца... Оставащите 9,8млн. ще ги получаваш като месечни преводи от 58 333лв. (почти 700 000лв. на година)- хубава сумичка, не спорим...
Въпрос- ти с 200 бона кеш ще се почувстваш ли милионер? НЕ... Тея 200 бона не стигат и жилище да си купиш- една свястна кола е около 100 бона, малко да се поглезиш с екскурзийки и подаръци и те 200 бона се изпариха...
И какво правиш тогава при 58 бона месечен доход? Ипотека от банката за 10 бона месечна вноска, кола на лизинг с 3+ бона вноска и пак ти остават 45 бона свободни на месец... ВСЕКИ месец... И кво правиш- разбира се харчиш като разпран поне първите 2-3 години... Като ти омръзне може и да инвестираш нещо някъде и да завъртиш парите...
Ако по някаква причина обаче тоя доход от 58 бона на месец се изпари ти пак си имаш лизинг от 3 бона за колата и ипотека от 10 бона... И ако не си инвестирал и нямаш страничен доход си го закършил...
09:23 14.09.2025