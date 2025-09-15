Новини
Любопитно »
Графа се изруси, разхожда се с дъщеря си

Графа се изруси, разхожда се с дъщеря си

15 Септември, 2025 10:44 807 7

  • влади ампов-графа-
  • изруси-
  • дъщеря

Певецът бе видян да пазарува преди първия учебен ден

Графа се изруси, разхожда се с дъщеря си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Влади Ампов-Графа смени прическата и вече е изрусен, видя "България Днес". Певецът бе хванат в широка крачка с дъщеря си Никол, която го омайваше да ѝ купува различни неща преди първия учебен ден.

Графа се изруси, разхожда се с дъщеря си
Снимка: Интернет

14-годишната Никол е отличничка и заедно с 16-годишния си брат Крис нямат търпение да прекрачат прага на любимото училище.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 1 Отговор
    Дано не е обърнал и резбата, че напоследък модерно...

    Коментиран от #3

    10:47 15.09.2025

  • 2 боян расате

    4 1 Отговор
    Либерастията погубва хора във врата!

    10:49 15.09.2025

  • 3 графинята

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    а дали винаги не е бил между двата бряга ?

    10:50 15.09.2025

  • 4 С маникюр

    6 1 Отговор
    Всички п.еде.руги са изрусени и еп.илирани.

    10:52 15.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.