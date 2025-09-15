Красимир и Емили правили секс още преди "Ергенът: Любов в рая"

Това, което обикновено зрителите чакат за финала, този път се случи още на третия ден. "Ергенът: Любов в рая" поднесе своята първа истинска бомба – секс между участници. Главни герои в най-горещия момент на сезона се оказаха бизнесменът Красимир Томов и скандалната студентка по право Емили Шишкова.

Всичко започна невинно – с търсене на прах за пране. Емили влезе в къщата на мъжете "уж" за нужното, но с репликата: "Ела, няма никой!" подаде ясно послание на Красимир. Двамата се шмугнаха на втория етаж, извън полезрението на камерите, но не и на микрофоните.

Звуците – смях, шум от ципове, стенания и финалната реплика на Емили: "Добре, айде, дай ми праха за пране", оставиха малко място за съмнение, пише hotarena.net..

Любопитното е, че Красимир и Емили се познават и отпреди шоуто. Той я описва като "луда, без задръжки", а в компанията си дори намекнал, че има нейни клипове, които би било по-добре да не виждат бял свят. Въпреки това публично отрича интимност и хвърля вината върху "нагласен монтаж".

Зрителите също се разделиха – част са възмутени от "пошлостта още на втория ден", други аплодират сеира и очакват още скандали.

В образа на Емили мнозина виждат провокация – някои я определят като "неадекватна", други я защитават, че "просто играе роля". Съграждани от Стара Загора твърдят, че нарочно се представя като селска девойка от Кравино, а всъщност живее в София.

А от кухнята на шоуто вече подсказват – секс сцената с праха за пране няма да е последната. Водещата Райна Караянева дори откровено призна: "Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на искрата. А тук страстта винаги избухва бързо."