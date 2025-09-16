Психолог маркира три причини за лошия секс

Психологът Уолтър Рисо посочи три причини за лошия секс в една двойка, пише Vanitatis.
Според Рисо, неудовлетворението от интимния живот в двойката възниква, ако половият акт стане твърде предсказуем. Той подчерта, че винаги трябва да има елемент на изненада и креативност в секса.
Специалистът посочи страха от общуването като друга често срещана причина.
Факт е, че много хора мълчат за желанията си в леглото, защото се страхуват да не бъдат отхвърлени.
Рисо отбелязва и важността както на физическата, така и на емоционалната прелюдия, тъй като пренебрегването на ласките превръща половия акт в механични движения.
