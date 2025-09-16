Новини
Психолог маркира три причини за лошия секс

16 Септември, 2025 23:30

Винаги трябва да има елемент на изненада и креативност в секса, твърди Уолтър Рисо

Психолог маркира три причини за лошия секс - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Психологът Уолтър Рисо посочи три причини за лошия секс в една двойка, пише Vanitatis.

Според Рисо, неудовлетворението от интимния живот в двойката възниква, ако половият акт стане твърде предсказуем. Той подчерта, че винаги трябва да има елемент на изненада и креативност в секса.

Специалистът посочи страха от общуването като друга често срещана причина.

Факт е, че много хора мълчат за желанията си в леглото, защото се страхуват да не бъдат отхвърлени.

Рисо отбелязва и важността както на физическата, така и на емоционалната прелюдия, тъй като пренебрегването на ласките превръща половия акт в механични движения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гонзовица

    3 3 Отговор
    Малко пари - лош секс

    23:34 16.09.2025

  • 2 анонимен

    2 1 Отговор
    Основната причина е егоизмът.

    23:35 16.09.2025

  • 3 Пич

    3 1 Отговор
    Купища психоложки съм извъртял и нито една не си спомням като добра в тази дисциплина ! Спомням си ги като лесни жени !

    23:37 16.09.2025

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    23:50 16.09.2025

  • 5 Буха ха

    0 0 Отговор
    Венелина духа на Милен. Не знам той как се съгласява, при положение че тя със същата уста яде ггобна

    Коментиран от #6

    00:29 17.09.2025

  • 6 Камерунеца

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Буха ха":

    Е, какво толкова, все едно че я еве в гь3ьт

    00:32 17.09.2025

