Новини
Любопитно »
Марто Елвиса с брутален коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Марто Елвиса с брутален коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

17 Септември, 2025 08:14 1 617 12

  • марто елвиса-
  • ергенът: любов в рая-
  • коментар-
  • бардак

"Бардакът: Любов в... извинявам се, "Ергенът: Любов в рая““, започна с ирония Елвиса

Марто Елвиса с брутален коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият ерген от четвъртия сезон на риалити шоуто Мартин Елвиса направи саркастично видео, с което остро разкритикува настоящия сезон на "Ергенът: Любов в рая“.

Включването му в социалните мрежи напомни на коментарите на Виктор Стоянов, първият ерген, който също често изразяваше мнение за последвалите сезони.

"Здравейте! Включвам се да коментирам новия сезон на "Бардакът: Любов в... извинявам се, "Ергенът: Любов в рая““, започна с ирония Елвиса.




По думите му, сегашният формат е напълно различен и не подлежи на сравнение с предишните издания: "Влизат 20 мъже и 20 жени, които трябва да се чифтосват един с друг. Така че ще помоля да няма повече сравнения с предишните сезони.“

Критиката му към участниците бе особено остра: "Меко казано не го одобрявам. Крайно време е да спрем да даваме екран на жени, които са практикували една много древна професия. Няма смисъл от това. При мъжете също има разочарование, но са по-окей от жените.“

Все пак Елвиса открои някои участници като свои фаворити. "От момичетата – Габриела. Тя вече е официално двойка с Джан Микеле – един разговор не съм им видял, а те вече се прегръщат и целуват! От мъжете най ми харесва Калоян – интелигентен и здраво мислещ. Петър също, въпреки че е актьор и не знам дали играе или е истински.“

Относно Емили, коментарът му бе нетипично защитен: "Бих призовал хората да спрат да се подиграват с нея. За мен това момиче има някакъв проблем и не е редно всички да скачат срещу нея. Това е като да се подиграваш на куц човек защо не може да ходи.“

Елвиса не подмина и останалите участници в шоуто: "Шармин е пълна трагедия – не знам откъде е и как е израснала, но поне разбрах на колко езика говори. Краси пък е влязъл да си прави кефа. Поне става забавно предаване.“

Очаква се видеоразборите на Елвиса да продължат и в следващите епизоди, като все повече зрители се ангажират с неговите коментари и реакции в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 0 Отговор
    Всеки бардак е пълен с к/ви , но иновацията на продуцентите е че включиха и мъжки такива !

    08:17 17.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    13 1 Отговор
    ергенът: Любов в бардака

    Коментиран от #8

    08:18 17.09.2025

  • 3 Новичок

    10 0 Отговор
    "Брутално" пфу...да...ви.....

    08:18 17.09.2025

  • 4 Защо

    21 0 Отговор
    Защо трябва да има ергенаэбиг брадър и още куп предавания от които няма смисъл освен затъпяване

    Коментиран от #10, #11

    08:21 17.09.2025

  • 5 Новичок

    4 0 Отговор
    Принтерът на авторката работи ли ???

    08:23 17.09.2025

  • 6 Психо

    8 0 Отговор
    Тоя гамен жена му го цоца яко а бара мачтата на друг

    08:39 17.09.2025

  • 7 Директора👨‍✈️

    6 0 Отговор
    Той и той се оказа ляво колело, ама се опитва да се скрие като Ерген. Уви - НЕ!

    08:43 17.09.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Ааа така! Ти ги разбираш тези работи. Докара ли Ана Шерман и Габи Бланко със червената Алфа Ромео? 🚗🤭

    08:47 17.09.2025

  • 9 Брей, брей

    9 0 Отговор
    Елвиса, знчи? Дъртият пергиш с две вече пораснали деца? Ами да, ще прилича на бардак мястото, където той е отишъл да си хване нещо свежо. Какви други жени очаква да му се вържат освен представителки на определена професия, които са практикували не една и две години и са се убедили, че не могат да впримчат милионер и да му надянат брачна халка? За такива Елвиса е приемливо решение.

    08:48 17.09.2025

  • 10 Защото

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Не-острите теле-зрители изпадат в телешки възторг като гледат такива бози. И задължително след финала на всеки сезон част от тези теле-зрители отиват да се запишат на кастинг за следващия сезон.

    08:51 17.09.2025

  • 11 Лопата Орешник

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Защото живеем в капитализъм и целта е да трупаш капитал, както се подразбира! Търсенето определя предлагането и това,че тук всеки псува по разни предавания не значи че не ги гледа! А тъй като ги гледат много хора, продуцентите печелят пари, а тъй като живеем в капитализъм понеже комунизмът е лош, ще има риалити боклук до откат!

    08:52 17.09.2025

  • 12 Мамулев

    3 0 Отговор
    този няма излъчване на Мъжкар

    само по изразът на лицевата мускулатура жените разбират да не се приближават към подобни недоразумения

    09:21 17.09.2025