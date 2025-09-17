Каубой, журналист и измамник: Петте най-велики филма на Робърт Редфорд

Починалият на 16 септември актьор Робърт Редфорд се пробва в различни роли и е търсена фигура в киноиндустрията в продължение на 60 години, пише ТАСС. Дълго време не може да получи заслужен Оскар, но го дочаква в неочакван момент.

Припомняме най-важните творби на актьора (и не само) Робърт Редфорд.

„Буч Касиди и Сънданс Кид“ (1969)

Преди да започне работа по филма, Редфорд вече е получавал главни роли във филми и дори е участвал в уестърни, но именно ролята на стрелеца Сънданс Кид донася на актьора първия му успех. Филмът на Джордж Рой Хил е базиран на реални събития и разказва историята на известните престъпници от Дивия запад. Робърт играе партньора на Буч Касиди във филма, изигран от Пол Нюман.

По време на снимките Редфорд се вживява толкова много в ролята, че иска сам да изпълнява всички каскади. Пол Нюман бил загрижен заради желанието на актьора и го помолил да не се прави на герой, защото се страхувал да не загуби партньора си.

Филмът печелил четири Оскара, включително за песента Raindrops Keep Fallin' on My Head, която по-късно се превръща в класика на американската поп музика. В чест на забележителната си роля през 1981 г. Редфорд дори кръщава свой собствен фестивал за независимо кино, който е най-престижният в Съединените щати, "Сънданс".

Ужилването (1973)

След като участва в още няколко успешни филма и се утвърждава като холивудска звезда, през 1973 г. той се събира отново с Нюман и Хил и участва във филма „Ужилването“. Филмът разказва иронична история за заплетена измама, чието действие се развива през 1936 г. Редфорд играе младия Джони Хукър, който се съюзява с опитния мошеник Хенри Гондорф (Пол Нюман), за да осъществят хитър план срещу брутален гангстер.

Филмът печели седем Оскара, включително за най-добър филм, но Робърт получава само една номинация - единствената актьорска в кариерата си. Въпреки това, той е можел да откаже ролята. Не му харесва оригиналният образ на героя - сценарият дори е пренаписан, за да му подхожда. При промяна на решението му друг известен актьор - Джак Никълсън - вече бил готов да играе Хукър.

"Цялото президентско войнство" (1976)

Следващият голям успех на Редфорд е политическият трилър „Цялото президентско войнство“, базиран на реално разследване на скандала „Уотъргейт“ от журналисти на „Вашингтон пост“. Боб Удуърд, изигран от самия Робърт, и Карл Бърнстейн, изигран от Дъстин Хофман.

Филмът има голям успех - предимно поради иновативната за това време тема, както и документалния характер, но не и без интрига. Прави впечатление, че Редфорд е настоял за този начин на разказване още на етапа на писане на книгата. Именно той е предложил сюжетът да се разкаже като детективска история, разкривайки информация на части в реда, в който журналистите са я открили.

Филмът печели четири Оскара, включително и поради факта, че главните герои са направили всичко, за да изглеждат органично пред камерата. Както Редфорд, така и Хофман са запомнили репликите на двамата герои, което им е дало възможност да се прекъсват взаимно по средата на изречението, без да нарушават характера. Въпреки това никой от тях не е номиниран за желаната награда за филма.

"Обикновени хора" (1980)

През 1980 г. Редфорд се опитва в нова роля и неочаквано за мнозина постига най-големия успех в кариерата си. Режисьорският му дебют, според критиците, се превръща в една от най-силните семейни драми в историята на киното. Въпреки че така и не успява да получи „Оскар“ като актьор, в друга роля го превзема от първия път - четири статуетки наведнъж, включително в номинациите за „Най-добър филм“ и „Най-добър режисьор“.

Филмът изследва темите за скръбта, вината и разрушението на семейството с безмилостна откровеност. Редфорд, въпреки липсата си на опит, демонстрира сдържан режисьорски стил, който позволява на актьорите да импровизират, което добавя автентичност към изпълненията им.

"Извън Африка" (1985)

След успеха на „Обикновени хора“, Редфорд си взема четиригодишна почивка от актьорството и се завръща със спортната драма „Nugget“. Но нови постижения го очакват година по-късно - с епичната мелодрама „Извън Африка“, където играе дует с носителката на „Оскар“ Мерил Стрийп. Робърт изиграва ролята на Денис Финч-Хатън, ловец на едър дивеч, който става любовник на датска баронеса.

Филмът е в „разработка“ дълго време - над 30 години различни студия и режисьори се опитват да екранизират книгата на Карън Бликсен, но проектът все не успявал да излезе от етапа на предпродукция поради сложността на материала и творческите различия. Едва с появата на режисьора Сидни Полак и нов сценарий на проекта е вдъхнат живот. И тези усилия не били напразни. Отново филмът с Редфорд спечели седем номинации за Оскар.

А Робърт получава следващата си статуетка едва през 2002 г. Но този път тя е почетна.