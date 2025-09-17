Студент загина заради видео под полата на жена в мол

21-годишен студент загина в Тайланд заради видео, заснето под полата на посетителка на търговски център в Банкок, съобщи Bangkok Post.

В петък, 12 септември, жена, която се намирала на четвъртия етаж на търговския център, забелязала, че млад мъж снима видео, насочвайки таблет под полата ѝ. Тайландката веднага започнала да вика за помощ. Служители по сигурността и полицията проследили нарушителя и го задържали.

Според Bangkok Post, младият мъж се паникьосал, освободил се, хвърлил чантата с таблет през парапета на четвъртия етаж и скочил, опитвайки се да избяга. Той получил сериозни наранявания на крака и главата си.

Пострадалият бил откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. По-късно майката на студента заяви, че той е бил принуден да снима под женски поли от членове на затворен чат. Те го заплашили да го предадат на полицията, ако не публикува още записи. Разследването продължава.