Студент загина заради видео под полата на жена в мол

17 Септември, 2025 11:41 2 384 7

  • студент-
  • снима-
  • мол-
  • тайланд-
  • банкок

Майката на студента заяви, че той е бил принуден да снима под женски поли от членове на затворен чат

Студент загина заради видео под полата на жена в мол - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

21-годишен студент загина в Тайланд заради видео, заснето под полата на посетителка на търговски център в Банкок, съобщи Bangkok Post.

В петък, 12 септември, жена, която се намирала на четвъртия етаж на търговския център, забелязала, че млад мъж снима видео, насочвайки таблет под полата ѝ. Тайландката веднага започнала да вика за помощ. Служители по сигурността и полицията проследили нарушителя и го задържали.

Според Bangkok Post, младият мъж се паникьосал, освободил се, хвърлил чантата с таблет през парапета на четвъртия етаж и скочил, опитвайки се да избяга. Той получил сериозни наранявания на крака и главата си.

Пострадалият бил откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. По-късно майката на студента заяви, че той е бил принуден да снима под женски поли от членове на затворен чат. Те го заплашили да го предадат на полицията, ако не публикува още записи. Разследването продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 насочвайки таблет под полата ѝ

    3 0 Отговор
    и какво чак толкова интересно има в месарничето
    та измират мъже много
    и бая влизат в пандела по фалшиви обвинения

    Коментиран от #2

    11:46 17.09.2025

  • 2 Освалдо Риос

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "насочвайки таблет под полата ѝ":

    В Тайланд особено под полата невинаги можеш да видиш това, което очакваш.

    11:50 17.09.2025

  • 4 воайор от Ново Начало

    5 0 Отговор
    Някой има ли снимка изпод полата на новата зам Омбудсманка?

    11:57 17.09.2025

  • 5 Искра Фидосова

    13 0 Отговор
    Те и мен искаха да снимат под полата ми . Човека умря, като видя снимката...

    12:05 17.09.2025

  • 6 Гост

    5 0 Отговор
    Браво за една глупост да се претрепеш

    12:08 17.09.2025

  • 7 Той е скочил

    3 0 Отговор
    защото под полата на тайландската е видял...... кожена краставица.

    12:23 17.09.2025