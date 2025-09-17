Студент загина заради видео под полата на жена в мол

21-годишен студент загина в Тайланд заради видео, заснето под полата на посетителка на търговски център в Банкок, съобщи Bangkok Post.
В петък, 12 септември, жена, която се намирала на четвъртия етаж на търговския център, забелязала, че млад мъж снима видео, насочвайки таблет под полата ѝ. Тайландката веднага започнала да вика за помощ. Служители по сигурността и полицията проследили нарушителя и го задържали.
Според Bangkok Post, младият мъж се паникьосал, освободил се, хвърлил чантата с таблет през парапета на четвъртия етаж и скочил, опитвайки се да избяга. Той получил сериозни наранявания на крака и главата си.
Пострадалият бил откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. По-късно майката на студента заяви, че той е бил принуден да снима под женски поли от членове на затворен чат. Те го заплашили да го предадат на полицията, ако не публикува още записи. Разследването продължава.
1 насочвайки таблет под полата ѝ
та измират мъже много
и бая влизат в пандела по фалшиви обвинения
Коментиран от #2
11:46 17.09.2025
2 Освалдо Риос
До коментар #1 от "насочвайки таблет под полата ѝ":В Тайланд особено под полата невинаги можеш да видиш това, което очакваш.
11:50 17.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 воайор от Ново Начало
11:57 17.09.2025
5 Искра Фидосова
12:05 17.09.2025
6 Гост
12:08 17.09.2025
7 Той е скочил
12:23 17.09.2025