Новини
Любопитно »
Ергенът Алек вече е баща и гордо разказва за новата си роля и любовта на живота си

Ергенът Алек вече е баща и гордо разказва за новата си роля и любовта на живота си

17 Септември, 2025 12:14 702 4

  • ергенът-
  • алек младенов-
  • баща-
  • царина-
  • подкаст

"Трудно ми е да намеря всички думи, с които да опиша човека до мен", сподели Алек Младенов в подкаста "На среща"

Ергенът Алек вече е баща и гордо разказва за новата си роля и любовта на живота си - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Още в средата на месец май - Алек Младенов, който участва в един от най-скандалните сезони на романтичното риалити "Ергенът", се похвали, че с любимата му ще стават родители. Подробности досега не знаехме, но двойката официално се похвали с щастливата новина, че бебчето се е появило на бял свят преди цели три месеца. Радостта си Алек и половинката му Царина споделиха с водещите на подкaста "На среща".

Двамата споделиха за новата си роля на родители, но не спряха и да се обсипват с комплименти и да заявяват щастието си от съвместния си живот.

Любов и приятелство в един човек

"Трудно ми е да намеря всички думи, с които да опиша човека до мен", говори Алек с вълнение за любовта си към майката на детето си. Той определи Царина като "палитра от всичко най-хубаво, което бих искал да срещна в живота си". "За мен тя е уникална дама. Личностните ѝ качества са безброй."

Според Алек неговата половинка успява да направи всяко място уютно, красиво и спокойно с присъствието си. "Усмивките и смеха. Но и малките дразнения, които си подаваме помежду си, защото ние без това не можем да живеем", коментира той с усмивка за връзката, която има с Царина и отношенията помежду им.

"За мен тя е истинска жена, партньор, другар, момиче... Просто съм най-щастливият мъж на света благодарение на нея."

Царина също не спести комплиментите си към Алек. Русокосата любимка на Младенов уточни: "Мисля, че е крайно време всички да разберат, че аз не съм Маги", както често са мислили за нея хората след края на романтичния риалити формат.

"Алек не е ергенът вече... Това е моето другарче. Той е това, което никога не съм мислила, че ще срещна. Това е моята любов. Надявам се, че и на 150 години ще сме все така шашави", каза Царина.

По време на разговора стана ясно, че те имат малка дъщеря, която на галено наричат Али.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Извратеняк

    1 0 Отговор
    Тази вместо внучета да гледа и тя шашава.

    12:28 17.09.2025

  • 2 аман

    3 0 Отговор
    от празнословни сладникави козуначени и кифленски пълнежи

    12:30 17.09.2025

  • 3 пу-пу-пу

    2 0 Отговор
    Отивам да си бая, че се уплаших от снимката.

    12:35 17.09.2025

  • 4 Психо!

    1 0 Отговор
    Алек, ужасно има на джендър!

    12:52 17.09.2025