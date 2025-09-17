Новини
Дуа Липа прикова погледите с щедро деколте на бляскаво парти в Ню Йорк (СНИМКИ)

17 Септември, 2025 14:46

На стилната вечеря, организирана от Harper’s Bazaar Icons, 29-годишната изпълнителка се отличи с дълга елегантна рокля

Дуа Липа прикова погледите с щедро деколте на бляскаво парти в Ню Йорк (СНИМКИ) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската поп сензация Дуа Липа отново доказа, че е истинска модна икона, след като се появи на светско събитие в сърцето на Ню Йорк с впечатляващ тоалет, който не остави никого безразличен.

На стилната вечеря, организирана от Harper’s Bazaar Icons, 29-годишната изпълнителка се отличи с дълга елегантна рокля, чийто корсет с дълбоко деколте и черни ресни подчертаваше нейната женственост и самочувствие. Асиметричните презрамки и изящните токчета допълваха провокативната визия, разкривайки стройните ѝ крака и изваяни бедра. Дуа Липа заложи на естествена красота – с разпуснати коси и нежен, неутрален грим, тя излъчваше класа и увереност.

View this post on Instagram

A post shared by DUA LIPA (@dualipa)


Появата ѝ предизвика истински фурор сред присъстващите и модните критици, които не спестиха суперлативите си за смелия ѝ избор.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    9 0 Отговор
    Всички дуат. Не е повод за хвалба, още повече пък така да те кръстят...

    Коментиран от #4, #5, #9

    14:47 17.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Албанката не я зная какво пее, но изглежда добре.

    14:47 17.09.2025

  • 3 Умирам от смях

    7 0 Отговор
    Да ти изям черната мида, Дупа Либо

    14:48 17.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Тя е албанка. Това е албанско име. На острова отдавна няма англичани. Тук там по някой гей.

    14:49 17.09.2025

  • 5 И кво....?!

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Ти не посръбваш ли сокче от стридата?

    14:52 17.09.2025

  • 6 Новичок

    2 0 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    15:11 17.09.2025

  • 7 Има поглед

    5 1 Отговор
    на сериен убиец.

    Коментиран от #8

    15:14 17.09.2025

  • 8 Цъцъ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има поглед":

    Всъщност да, има много мъжки поглед, закрийте снимката й от средата на носа надолу и ще се убедите😉

    15:21 17.09.2025

  • 9 Дааа

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    ама само тая дуа под липата...

    15:26 17.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.