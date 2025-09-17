Дуа Липа прикова погледите с щедро деколте на бляскаво парти в Ню Йорк (СНИМКИ)

Британската поп сензация Дуа Липа отново доказа, че е истинска модна икона, след като се появи на светско събитие в сърцето на Ню Йорк с впечатляващ тоалет, който не остави никого безразличен.
На стилната вечеря, организирана от Harper’s Bazaar Icons, 29-годишната изпълнителка се отличи с дълга елегантна рокля, чийто корсет с дълбоко деколте и черни ресни подчертаваше нейната женственост и самочувствие. Асиметричните презрамки и изящните токчета допълваха провокативната визия, разкривайки стройните ѝ крака и изваяни бедра. Дуа Липа заложи на естествена красота – с разпуснати коси и нежен, неутрален грим, тя излъчваше класа и увереност.
Появата ѝ предизвика истински фурор сред присъстващите и модните критици, които не спестиха суперлативите си за смелия ѝ избор.
1 провинциалист
Коментиран от #4, #5, #9
14:47 17.09.2025
2 Данко Харсъзина
14:47 17.09.2025
3 Умирам от смях
14:48 17.09.2025
4 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "провинциалист":Тя е албанка. Това е албанско име. На острова отдавна няма англичани. Тук там по някой гей.
14:49 17.09.2025
5 И кво....?!
До коментар #1 от "провинциалист":Ти не посръбваш ли сокче от стридата?
14:52 17.09.2025
6 Новичок
15:11 17.09.2025
7 Има поглед
Коментиран от #8
15:14 17.09.2025
8 Цъцъ
До коментар #7 от "Има поглед":Всъщност да, има много мъжки поглед, закрийте снимката й от средата на носа надолу и ще се убедите😉
15:21 17.09.2025
9 Дааа
До коментар #1 от "провинциалист":ама само тая дуа под липата...
15:26 17.09.2025
