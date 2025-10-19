Дуа Липа възражда ретро тенденцията: Маникюр „Костенурка“

Дуа Липа е кралицата на тенденциите в маникюра. За последния си стил певицата избра забравена класика - ноктите тип „костенурка“. Ето кой дизайн предизвика фурор в социалните мрежи.

Луксозната кехлибарено-кафява шарка - известна още от винтидж очилата „котешко око“ от 20-те години и възродена по време на манията по животинските принтове през 2010-те - сякаш изчезна от прожекторите. До сега.

По време на турнето си Radical Optimism, със спирки в Лос Анджелис и Сан Франциско, Дуа се похвали с маникюр в цвят „костенурка“, доказвайки, че този ретро стил не е изчезнал. Нейният маникюрист, Ким Труонг, споделя пред Real Simple как е усъвършенствала дизайна и какво я е вдъхновило за това завръщане.

Как да пресъздадете маникюр тип „черупка на костенурка“

„Тази визия е изцяло за дълбочина и наслояване“, казва Труонг. Тя започва с жълта полупрозрачна основа, за да създаде топлина, след което нанася тъмно кафяв лак – близък до цвета на еспресо – върху все още невтвърдения слой.

Това позволява на цвета да се разпръсне естествено в органични, неправилни шарки, омекотявайки краищата, така че всяко петно да изглежда уникално и интересно – почти сякаш е увеличено под лупа.

След това се нанася прозрачен кехлибарен лак за смесване на тоновете, последван от лек тъмен гел в центъра на всяко петно, за да се подсили обемът и дълбочината, създавайки реалистичен ефект на костенуркова черупка. Финалът е топ лак за „мокър, стъклен“ блясък.

Съвети за домашно пресъздаване на дизайна

Най-важно е цветовете да останат прозрачни и да се нанасят бавно – ключът е в наслояването. Използвайте инструмент за точково нанасяне на по-тъмните петна и оставете лака да се разпръсне естествено, преди да се втвърди. След това всеки нокът се пече в лампа, за да се запази шарката и да се избегне прекалено смесване на цветовете.

Съвет: Ако нямате гел лак, смесете няколко капки прозрачен топ лак с нюансите си, за да постигнете същата полупрозрачна дълбочина.

В последните си публикации в Instagram Дуа Липа показа колко универсален може да бъде този маникюр. Тя го съчета с ярко розово боди с корсет и мрежести чорапи при посещение в Abbey в Лос Анджелис, а на следващата вечер - сребриста миди рокля с висящи кристални украшения. В Сан Франциско тя се появи в ултра бляскав златен корсет. Накратко, този маникюр пасва на почти всичко.

Източник: Ladyzone.bg.