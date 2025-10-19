Новини
Любопитно »
Дуа Липа възражда ретро тенденцията: Маникюр „Костенурка“

Дуа Липа възражда ретро тенденцията: Маникюр „Костенурка“

19 Октомври, 2025 09:57 357 1

  • дуа липа-
  • нокти

Поп звездата показва как класическият дизайн на ноктите отново е на върха на модата и споделя тайните за перфектния ефект.

Дуа Липа възражда ретро тенденцията: Маникюр „Костенурка“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дуа Липа е кралицата на тенденциите в маникюра. За последния си стил певицата избра забравена класика - ноктите тип „костенурка“. Ето кой дизайн предизвика фурор в социалните мрежи.

Луксозната кехлибарено-кафява шарка - известна още от винтидж очилата „котешко око“ от 20-те години и възродена по време на манията по животинските принтове през 2010-те - сякаш изчезна от прожекторите. До сега.

По време на турнето си Radical Optimism, със спирки в Лос Анджелис и Сан Франциско, Дуа се похвали с маникюр в цвят „костенурка“, доказвайки, че този ретро стил не е изчезнал. Нейният маникюрист, Ким Труонг, споделя пред Real Simple как е усъвършенствала дизайна и какво я е вдъхновило за това завръщане.

Как да пресъздадете маникюр тип „черупка на костенурка“


„Тази визия е изцяло за дълбочина и наслояване“, казва Труонг. Тя започва с жълта полупрозрачна основа, за да създаде топлина, след което нанася тъмно кафяв лак – близък до цвета на еспресо – върху все още невтвърдения слой.

Това позволява на цвета да се разпръсне естествено в органични, неправилни шарки, омекотявайки краищата, така че всяко петно да изглежда уникално и интересно – почти сякаш е увеличено под лупа.

След това се нанася прозрачен кехлибарен лак за смесване на тоновете, последван от лек тъмен гел в центъра на всяко петно, за да се подсили обемът и дълбочината, създавайки реалистичен ефект на костенуркова черупка. Финалът е топ лак за „мокър, стъклен“ блясък.

Съвети за домашно пресъздаване на дизайна

Най-важно е цветовете да останат прозрачни и да се нанасят бавно – ключът е в наслояването. Използвайте инструмент за точково нанасяне на по-тъмните петна и оставете лака да се разпръсне естествено, преди да се втвърди. След това всеки нокът се пече в лампа, за да се запази шарката и да се избегне прекалено смесване на цветовете.

Съвет: Ако нямате гел лак, смесете няколко капки прозрачен топ лак с нюансите си, за да постигнете същата полупрозрачна дълбочина.

В последните си публикации в Instagram Дуа Липа показа колко универсален може да бъде този маникюр. Тя го съчета с ярко розово боди с корсет и мрежести чорапи при посещение в Abbey в Лос Анджелис, а на следващата вечер - сребриста миди рокля с висящи кристални украшения. В Сан Франциско тя се появи в ултра бляскав златен корсет. Накратко, този маникюр пасва на почти всичко.

Източник: Ladyzone.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    2 0 Отговор
    Аз ако я кача на поза "костенурка" много повече ще и хареса.

    10:00 19.10.2025