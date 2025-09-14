Новини
Салма Хайек прикова всички погледи с дръзко деколте на благотворително събитие (ВИДЕО)

14 Септември, 2025 14:42 1 087 13

  • салма хайек-
  • деколте-
  • благотворително събитие

Присъствието ѝ на събитието не остана незабелязано и предизвика вълна от възхищение сред фенове и модни експерти

Салма Хайек прикова всички погледи с дръзко деколте на благотворително събитие (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мексиканско-американската филмова икона Салма Хайек отново доказа, че стилът и класата вървят ръка за ръка. На бляскавото благотворително събитие, организирано от фондация Kering, 59-годишната актриса се появи в зашеметяваща рокля на Balenciaga, която подчертаваше нейната женственост с впечатляващо дълбоко деколте.

Снимки от вечерта, разпространени от Page Six, разкриват как Хайек сияе в луксозния си тоалет, допълнен от изискани диамантени обеци и масивен пръстен, които придават още повече блясък на визията ѝ. В ръцете си тя държеше елегантен черен клъч, а косата ѝ беше прибрана в стилна висока опашка, подчертаваща чертите на лицето ѝ. Лек нюд грим завършваше цялостната ѝ визия, придавайки ѝ естествена свежест и изтънченост.

Присъствието ѝ на събитието не остана незабелязано и предизвика вълна от възхищение сред фенове и модни експерти по цял свят. Тази вечер, посветена на благотворителността, се превърна в истински моден празник.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Голяма млекоцентрала...

    14:46 14.09.2025

  • 2 Штап люшта

    1 0 Отговор
    Много е сочна - катродопски марудник, стиснеш ли я - ша са омазниш до лактите, ама пък е вкусно :))

    14:49 14.09.2025

  • 3 Читател

    1 0 Отговор
    Моника Белучи, Салма Хайек, Скарлет Йохансон.Анна де Армас.

    14:52 14.09.2025

  • 4 Сечко

    5 0 Отговор
    … Лек нюд грим…
    Някой може ли да ме светне какво означава това?
    Не съм срещал думата “нюд” в Българския.
    Ах, колко „cool“ изглежда един текст, когато между „сериозните“ български думи нахлуят няколко „fashion“, „beauty“ и „must-have“ изразчета, старателно изписани на кирилица, за да звучат уж родни, а всъщност да приличат на претоплени клишета от чужд glossy блог. Журналистите вероятно си мислят, че така демонстрират „trendy“ стил и се издигат до върховете на „lifestyle“ културата. В действителност обаче ефектът е комичен – едно нескопосано жонглиране с думи, което звучи като евтин превод на евтина реклама.

    Коментиран от #11

    14:56 14.09.2025

  • 5 Айдааа

    1 0 Отговор
    Дрътите чикиори са обадиха пръви ..

    14:58 14.09.2025

  • 6 Сечко

    2 0 Отговор
    Ооо забравих… елегантен черен клъч… кърти елегантно мивки

    14:59 14.09.2025

  • 7 в кратце

    1 1 Отговор
    Салма си е Салма-красавица и половина!

    15:04 14.09.2025

  • 8 СЗО

    2 0 Отговор
    Стара чанта ама лачена....

    15:04 14.09.2025

  • 9 лют пипер

    4 0 Отговор
    Все повече ни поангличанчват езика.Клъч-пръч.

    Коментиран от #12

    15:09 14.09.2025

  • 10 стих

    2 0 Отговор
    Деколтето й не е дръзко,тя е дръзка,че излиза с такава,изрязана рокля.

    15:10 14.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДИЛБЕР ТАНАС

    2 0 Отговор
    Венелино! Да го научиш този българското! Не е чак толкоз трудна!

    15:20 14.09.2025