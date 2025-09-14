Салма Хайек прикова всички погледи с дръзко деколте на благотворително събитие (ВИДЕО)

Мексиканско-американската филмова икона Салма Хайек отново доказа, че стилът и класата вървят ръка за ръка. На бляскавото благотворително събитие, организирано от фондация Kering, 59-годишната актриса се появи в зашеметяваща рокля на Balenciaga, която подчертаваше нейната женственост с впечатляващо дълбоко деколте.
Снимки от вечерта, разпространени от Page Six, разкриват как Хайек сияе в луксозния си тоалет, допълнен от изискани диамантени обеци и масивен пръстен, които придават още повече блясък на визията ѝ. В ръцете си тя държеше елегантен черен клъч, а косата ѝ беше прибрана в стилна висока опашка, подчертаваща чертите на лицето ѝ. Лек нюд грим завършваше цялостната ѝ визия, придавайки ѝ естествена свежест и изтънченост.
Присъствието ѝ на събитието не остана незабелязано и предизвика вълна от възхищение сред фенове и модни експерти по цял свят. Тази вечер, посветена на благотворителността, се превърна в истински моден празник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:46 14.09.2025
2 Штап люшта
14:49 14.09.2025
3 Читател
14:52 14.09.2025
4 Сечко
Някой може ли да ме светне какво означава това?
Не съм срещал думата “нюд” в Българския.
Ах, колко „cool“ изглежда един текст, когато между „сериозните“ български думи нахлуят няколко „fashion“, „beauty“ и „must-have“ изразчета, старателно изписани на кирилица, за да звучат уж родни, а всъщност да приличат на претоплени клишета от чужд glossy блог. Журналистите вероятно си мислят, че така демонстрират „trendy“ стил и се издигат до върховете на „lifestyle“ културата. В действителност обаче ефектът е комичен – едно нескопосано жонглиране с думи, което звучи като евтин превод на евтина реклама.
Коментиран от #11
14:56 14.09.2025
5 Айдааа
14:58 14.09.2025
6 Сечко
14:59 14.09.2025
7 в кратце
15:04 14.09.2025
8 СЗО
15:04 14.09.2025
9 лют пипер
Коментиран от #12
15:09 14.09.2025
10 стих
15:10 14.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДИЛБЕР ТАНАС
15:20 14.09.2025