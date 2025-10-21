Новини
Джесика Симпсън се появи с деколте до пъпа на премиерата на сериала „All’s Fair“ (ВИДЕО)

21 Октомври, 2025 13:13 756 3

45-годишната певица беше забелязана на червения килим, облечена в латексова рокля от Vex

Джесика Симпсън се появи с деколте до пъпа на премиерата на сериала „All’s Fair“ (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица Джесика Симпсън се появи в дързък тоалет на премиерата на сериала „All’s Fair“, предаде Page Six.

45-годишната певица беше забелязана на червения килим, облечена в латексова рокля от Vex с деколте до пъпа и висока цепка. Тя бе допълнила визията си с диамантени бижута и сандали на висок ток.

Косата на знаменитостта беше оставена свободна и стилизирана на вълни, а лицето ѝ беше покрито с гол грим.


  • 1 бай Бай

    Простащина.
    Елегантната дама е с гол гръб, а не корем.

    13:15 21.10.2025

  • 2 Най

    Добрите любовници - на около 45! Само го измъкваш и го налапват без, Ах, Ох , Ауу, Ко праиш, не тъ ли е срам...

    13:29 21.10.2025

  • 3 Мира

    От една възраст на гора и гола да ходиш, ефект няма. Сливата не връзва. От личен опит.

    13:31 21.10.2025