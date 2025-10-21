Джесика Симпсън се появи с деколте до пъпа на премиерата на сериала „All’s Fair“ (ВИДЕО)

Американската певица Джесика Симпсън се появи в дързък тоалет на премиерата на сериала „All’s Fair“, предаде Page Six.
45-годишната певица беше забелязана на червения килим, облечена в латексова рокля от Vex с деколте до пъпа и висока цепка. Тя бе допълнила визията си с диамантени бижута и сандали на висок ток.
Косата на знаменитостта беше оставена свободна и стилизирана на вълни, а лицето ѝ беше покрито с гол грим.
1 бай Бай
Елегантната дама е с гол гръб, а не корем.
13:15 21.10.2025
2 Най
13:29 21.10.2025
3 Мира
13:31 21.10.2025