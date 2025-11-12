Новини
12 Ноември, 2025 12:46 967 10

34-годишната красавица е била снимана да се целува на улицата в Ню Йорк с 44-годишния творец, излизал преди с Дуа Липа

Хванаха Емили Ратайковски да се натиска с бившия на Дуа Липа в Ню Йорк - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Емили Ратайковски е била забелязана на среща с режисьора Ромен Гаврас, пише Daily Mail.

34-годишната красавица е била снимана да се целува на улицата в Ню Йорк с 44-годишния творец, излизал преди с Дуа Липа.

Ден преди това Емили Ратайковски присъства на откриването на изложбата Swarovski Masters of Lighting в Лос Анджелис. За частното събитие моделът избра черна макси рокля с дълбоко деколте и цепка до бедрото. Тя носеше чорапогащи, токчета, блестящо колие и пръстен. Беше с разпусната коса и тъмни сенки за очи.

На 15 октомври Емили Ратайковски дебютира на модното ревю на Victoria's Secret в Ню Йорк. Моделът се появи на подиума в розов комплект дантелено бельо, състоящ се от сутиен и прашки. Тя допълни визията с акцентни обеци, дълги ръкавици и блестящи сандали на ток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле...

    7 3 Отговор
    На 34 , а изглежда сдухана като на 54 !

    12:50 12.11.2025

  • 2 Потрес

    3 2 Отговор
    Дреме ми какви гащи носи въпросната

    12:54 12.11.2025

  • 3 още

    2 3 Отговор
    Емили да се целува с когото си иска. Тя си избира. Устните й са си нейни.

    12:56 12.11.2025

  • 4 Пешо

    2 0 Отговор
    Ми в такъв случай няма да се целувам с нея.

    12:58 12.11.2025

  • 5 гълъбица Гица

    1 0 Отговор
    Ако ще и без прашки да ходи под роклята,това си е неин избор. Бельото си го носи в чантичката.

    12:58 12.11.2025

  • 6 файчо

    2 0 Отговор
    Дуа Липа означава Две Устни.

    Коментиран от #8

    12:58 12.11.2025

  • 7 Ко речи ?

    1 0 Отговор
    Дуа лапа ?
    По два наведнъж ли бе ?!
    От гордост чак си е сменила името.

    13:12 12.11.2025

  • 8 Ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "файчо":

    Дуа лапа е.
    Не е липа щото ако знаеш с тая уста какво прави....

    13:13 12.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.