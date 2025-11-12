Хванаха Емили Ратайковски да се натиска с бившия на Дуа Липа в Ню Йорк

Моделът Емили Ратайковски е била забелязана на среща с режисьора Ромен Гаврас, пише Daily Mail.

34-годишната красавица е била снимана да се целува на улицата в Ню Йорк с 44-годишния творец, излизал преди с Дуа Липа.

Ден преди това Емили Ратайковски присъства на откриването на изложбата Swarovski Masters of Lighting в Лос Анджелис. За частното събитие моделът избра черна макси рокля с дълбоко деколте и цепка до бедрото. Тя носеше чорапогащи, токчета, блестящо колие и пръстен. Беше с разпусната коса и тъмни сенки за очи.

На 15 октомври Емили Ратайковски дебютира на модното ревю на Victoria's Secret в Ню Йорк. Моделът се появи на подиума в розов комплект дантелено бельо, състоящ се от сутиен и прашки. Тя допълни визията с акцентни обеци, дълги ръкавици и блестящи сандали на ток.