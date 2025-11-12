Хванаха Емили Ратайковски да се натиска с бившия на Дуа Липа в Ню Йорк

Моделът Емили Ратайковски е била забелязана на среща с режисьора Ромен Гаврас, пише Daily Mail.
34-годишната красавица е била снимана да се целува на улицата в Ню Йорк с 44-годишния творец, излизал преди с Дуа Липа.
Ден преди това Емили Ратайковски присъства на откриването на изложбата Swarovski Masters of Lighting в Лос Анджелис. За частното събитие моделът избра черна макси рокля с дълбоко деколте и цепка до бедрото. Тя носеше чорапогащи, токчета, блестящо колие и пръстен. Беше с разпусната коса и тъмни сенки за очи.
На 15 октомври Емили Ратайковски дебютира на модното ревю на Victoria's Secret в Ню Йорк. Моделът се появи на подиума в розов комплект дантелено бельо, състоящ се от сутиен и прашки. Тя допълни визията с акцентни обеци, дълги ръкавици и блестящи сандали на ток.
1 Леле...
12:50 12.11.2025
2 Потрес
12:54 12.11.2025
3 още
12:56 12.11.2025
4 Пешо
12:58 12.11.2025
5 гълъбица Гица
12:58 12.11.2025
6 файчо
Коментиран от #8
12:58 12.11.2025
7 Ко речи ?
По два наведнъж ли бе ?!
От гордост чак си е сменила името.
13:12 12.11.2025
8 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #6 от "файчо":Дуа лапа е.
Не е липа щото ако знаеш с тая уста какво прави....
13:13 12.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.