Eмили Тротинетката не издържа на подигравките, напуска България

Емили, по-известна доскоро като Тротинетката, вече официално е преминала през операция за смяна на пола и се определя като стопроцентова жена. Интервенцията бе извършена в белградска клиника в края на май и според самата нея тя не просто е променила външността ѝ, а и я е превърнала в нов човек. Емили споделя, че това може да са последните ѝ думи пред българска медия, защото сериозно обмисля да напусне страната, пише marica.bg.

„Не търся вече слава. Когато станах популярна, бях едва на 20. Днес съм на 24, но шумът и подигравките около мен ми повлияха тежко“, казва тя. Емили настоява повече да не бъде наричана „Тротинетката“, тъй като отдавна не кара електрически скутер. Сега разполага с мотор, който споделя с приятеля си – бившия културист и риалити участник Тихомир Рангелов.

Въпреки че вече е готова да кара, след като се е възстановила от операцията, КАТ отказва да ѝ издаде шофьорска книжка заради здравословни проблеми. Това не пречи на Емили да мечтае за по-тих и нормален живот. „Искам само спокойствие и общуване с моите приятелки лесбийки. Те ме приемат истински и ми дават сила“, споделя тя.

Любовният ѝ живот също е необичаен – в момента живее с Тихомир и Елизабет „Тейлър“ Зарева, с която културистът има бурна история. „Само те двамата ме задържат тук. Ако обидите и гаврите не спрат, ще замина“, категорична е Емили.

Плановете ѝ са насочени към Лондон или Бирмингам, където вече има приятелки, готови да я подкрепят. „Бях стигнала до мисли за самоубийство. Защо да загивам млада, щом мога да започна отначало в по-добра среда? Надявам се в Англия да намеря спокойствието, което търся“, признава тя.