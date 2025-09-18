Новини
18 Септември, 2025 09:43 1 232 28

  • емили тротинетката-
  • подигравки-
  • напуска-
  • българия-
  • англия-
  • смяна на пола

Надявам се в Англия да намеря спокойствието, което търся“, признава тя

Eмили Тротинетката не издържа на подигравките, напуска България - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емили, по-известна доскоро като Тротинетката, вече официално е преминала през операция за смяна на пола и се определя като стопроцентова жена. Интервенцията бе извършена в белградска клиника в края на май и според самата нея тя не просто е променила външността ѝ, а и я е превърнала в нов човек. Емили споделя, че това може да са последните ѝ думи пред българска медия, защото сериозно обмисля да напусне страната, пише marica.bg.

„Не търся вече слава. Когато станах популярна, бях едва на 20. Днес съм на 24, но шумът и подигравките около мен ми повлияха тежко“, казва тя. Емили настоява повече да не бъде наричана „Тротинетката“, тъй като отдавна не кара електрически скутер. Сега разполага с мотор, който споделя с приятеля си – бившия културист и риалити участник Тихомир Рангелов.

Въпреки че вече е готова да кара, след като се е възстановила от операцията, КАТ отказва да ѝ издаде шофьорска книжка заради здравословни проблеми. Това не пречи на Емили да мечтае за по-тих и нормален живот. „Искам само спокойствие и общуване с моите приятелки лесбийки. Те ме приемат истински и ми дават сила“, споделя тя.

Любовният ѝ живот също е необичаен – в момента живее с Тихомир и Елизабет „Тейлър“ Зарева, с която културистът има бурна история. „Само те двамата ме задържат тук. Ако обидите и гаврите не спрат, ще замина“, категорична е Емили.

Плановете ѝ са насочени към Лондон или Бирмингам, където вече има приятелки, готови да я подкрепят. „Бях стигнала до мисли за самоубийство. Защо да загивам млада, щом мога да започна отначало в по-добра среда? Надявам се в Англия да намеря спокойствието, което търся“, признава тя.


  • 1 карлос друсан

    39 0 Отговор
    Една добра новина, днес. Айде и другите да ходят. Препоръчвам Франция или Англия - там ще ви посрещнат добре.

    Коментиран от #17, #25

    09:44 18.09.2025

  • 2 бай Бай

    31 0 Отговор
    Тооочно за там си.
    Новите жители на острова изпадат във възторг да се сближите.
    Гудбай.

    09:46 18.09.2025

  • 3 хихи

    20 0 Отговор
    Хубава новина!!!
    Къде, ще ходи?

    Коментиран от #26

    09:46 18.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    25 1 Отговор
    Ами и вие тука наште медии и мисирки хубаво ще направите ,ако спрете да ни занимавате с подобни бо@@@@@

    09:47 18.09.2025

  • 5 СълзаиСмях

    1 0 Отговор
    Въпросът е един: така ,,-" или така ,,l"?

    09:50 18.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 100% жена.

    14 0 Отговор
    Сега е моментът да забременее и да роди. Спокоен живот и отглеждане на чаавето. В Англия ще й скъсат новата придобивка.

    09:54 18.09.2025

  • 8 волан

    0 0 Отговор
    Миналата седмица е била в Димитровград.Казаха хора,снимали се с нея на площади.

    09:54 18.09.2025

  • 9 Браво

    6 0 Отговор
    Ура!

    09:54 18.09.2025

  • 10 Ами

    8 0 Отговор
    В Англия си е друго, там ще те погалят срещу косъма по гърбицата незабавно още от летището...

    09:57 18.09.2025

  • 11 ГО, ГТП и регистрация

    4 0 Отговор
    Поради новите мерки на КАТ и бг трол напуска, не е заради подигравките.

    09:59 18.09.2025

  • 12 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    12 0 Отговор
    Да, там ще намериш гооолеми чееерни и немити неща които харесваш ... бегай бързо още днес !

    10:00 18.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 вехтия

    6 0 Отговор
    иди при три значките

    10:01 18.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Как да се справим

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "карлос друсан":

    с това изтичане на мозъци ? Как !

    10:08 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Така е

    1 7 Отговор
    Не се правете, 99,99% ще я @бете в п@тката, ако ви падне сега и ще се празните яко, щото сте загорели п@стиняци и фалшиви моралисти

    10:10 18.09.2025

  • 21 Перо

    4 1 Отговор
    В ПП не я ли приемат, тя е сродна душа там и я разбират!

    10:19 18.09.2025

  • 22 Байо

    7 0 Отговор
    Ашколсун!Ако може и да не се върне никога!Даже всички,като нея да се махат.

    10:20 18.09.2025

  • 23 оня с козите

    3 0 Отговор
    Черпя!

    10:29 18.09.2025

  • 24 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Ура ! Един мусор по-малко.

    10:51 18.09.2025

  • 25 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "карлос друсан":

    Братята от Пакистан ще я вкарат в правия път.

    10:52 18.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Агенция Голям...Тур

    1 0 Отговор
    Вземи и ония двамата пловдивски лумпени с теб

    10:55 18.09.2025