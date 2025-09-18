Eмили Тротинетката не издържа на подигравките, напуска България

Емили, по-известна доскоро като Тротинетката, вече официално е преминала през операция за смяна на пола и се определя като стопроцентова жена. Интервенцията бе извършена в белградска клиника в края на май и според самата нея тя не просто е променила външността ѝ, а и я е превърнала в нов човек. Емили споделя, че това може да са последните ѝ думи пред българска медия, защото сериозно обмисля да напусне страната, пише marica.bg.
„Не търся вече слава. Когато станах популярна, бях едва на 20. Днес съм на 24, но шумът и подигравките около мен ми повлияха тежко“, казва тя. Емили настоява повече да не бъде наричана „Тротинетката“, тъй като отдавна не кара електрически скутер. Сега разполага с мотор, който споделя с приятеля си – бившия културист и риалити участник Тихомир Рангелов.
Въпреки че вече е готова да кара, след като се е възстановила от операцията, КАТ отказва да ѝ издаде шофьорска книжка заради здравословни проблеми. Това не пречи на Емили да мечтае за по-тих и нормален живот. „Искам само спокойствие и общуване с моите приятелки лесбийки. Те ме приемат истински и ми дават сила“, споделя тя.
Любовният ѝ живот също е необичаен – в момента живее с Тихомир и Елизабет „Тейлър“ Зарева, с която културистът има бурна история. „Само те двамата ме задържат тук. Ако обидите и гаврите не спрат, ще замина“, категорична е Емили.
Плановете ѝ са насочени към Лондон или Бирмингам, където вече има приятелки, готови да я подкрепят. „Бях стигнала до мисли за самоубийство. Защо да загивам млада, щом мога да започна отначало в по-добра среда? Надявам се в Англия да намеря спокойствието, което търся“, признава тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 карлос друсан
09:44 18.09.2025
2 бай Бай
Новите жители на острова изпадат във възторг да се сближите.
Гудбай.
09:46 18.09.2025
3 хихи
Къде, ще ходи?
09:46 18.09.2025
4 Kaлпазанин
09:47 18.09.2025
5 СълзаиСмях
09:50 18.09.2025
7 100% жена.
09:54 18.09.2025
8 волан
09:54 18.09.2025
9 Браво
09:54 18.09.2025
10 Ами
09:57 18.09.2025
11 ГО, ГТП и регистрация
09:59 18.09.2025
12 ЙЕЛОУ ТАКСИ
10:00 18.09.2025
14 вехтия
10:01 18.09.2025
17 Как да се справим
До коментар #1 от "карлос друсан":с това изтичане на мозъци ? Как !
10:08 18.09.2025
20 Така е
10:10 18.09.2025
21 Перо
10:19 18.09.2025
22 Байо
10:20 18.09.2025
23 оня с козите
10:29 18.09.2025
24 Бай Хой
10:51 18.09.2025
25 Мунчо
До коментар #1 от "карлос друсан":Братята от Пакистан ще я вкарат в правия път.
10:52 18.09.2025
28 Агенция Голям...Тур
10:55 18.09.2025