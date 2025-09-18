Звездата от "Робинята Изаура": Жалко за днешните момичета с еднакви силиконови лица

Бразилската актриса Луселия Сантос разкри отношението си към пластичната хирургия в интервю за предаването „Stars Aligned“ по NTV.
68-годишната звезда от сериала „Робинята Изаура“ призна, че си е направила фейслифт преди много години. Според актрисата, тя вече не търси помощ от хирурзи или козметолози. „Чувствам се много добре с лицето си“, отбеляза тя.
В същото време Сантос заяви, че жените трябва да обичат и приемат себе си.
„В днешно време има много момичета, които прекаляват с пластичната хирургия. Това не е красота! Жалко е, че момичетата не осъзнават, че стават грозни. И всички изглеждат еднакво. Тенденцията за еднакви силиконови лица има опасни последици“, обясни звездата.
1 Пич
11:46 18.09.2025
2 Ех детски години
Коментиран от #5
11:46 18.09.2025
3 Освалдо Риос
11:48 18.09.2025
4 Лорд Минчу
Нищо чудно да влезе във вещеpcкия клуб🙄
11:48 18.09.2025
5 гост
До коментар #2 от "Ех детски години":правил ли си нещо докато я гледаш по телевизията? в смисъл някакво допълнително удоволствие освен насладата от екрана? нещо по така?
Коментиран от #6, #7, #8
11:51 18.09.2025
6 господар на ефира
До коментар #5 от "гост":Веднъж по БТВ във вечерните новини, както си вървеше емисията и пуснаха за около минута порно. А пък по Канал 1 пак в централна емисия навремето, когато народът вечеряше, показаха как един чеченец коли руско войниче като яре.
11:58 18.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мдаа
12:31 18.09.2025
10 Селянина с колелото
12:35 18.09.2025