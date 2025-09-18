Новини
Любопитно »
Звездата от "Робинята Изаура": Жалко за днешните момичета с еднакви силиконови лица

18 Септември, 2025 11:42 1 127 10

"Това не е красота!", заяви Луселия Сантос

Звездата от "Робинята Изаура": Жалко за днешните момичета с еднакви силиконови лица - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бразилската актриса Луселия Сантос разкри отношението си към пластичната хирургия в интервю за предаването „Stars Aligned“ по NTV.

68-годишната звезда от сериала „Робинята Изаура“ призна, че си е направила фейслифт преди много години. Според актрисата, тя вече не търси помощ от хирурзи или козметолози. „Чувствам се много добре с лицето си“, отбеляза тя.

В същото време Сантос заяви, че жените трябва да обичат и приемат себе си.

„В днешно време има много момичета, които прекаляват с пластичната хирургия. Това не е красота! Жалко е, че момичетата не осъзнават, че стават грозни. И всички изглеждат еднакво. Тенденцията за еднакви силиконови лица има опасни последици“, обясни звездата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 0 Отговор
    Права е ! След като се нагледахме на силиконовите безобразия все повече започваме да ценим истинските жени !

    11:46 18.09.2025

  • 2 Ех детски години

    16 0 Отговор
    Бях влюбен в нея. Прекрасна в очите на дете без телефон, интернет, кабелна. Хубави спомени…

    Коментиран от #5

    11:46 18.09.2025

  • 3 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    Модни тенденции. През 90-те всички дами едновременно се хвърлиха на brazilla wax.

    11:48 18.09.2025

  • 4 Лорд Минчу

    12 0 Отговор
    И една друга се хлъзгат и манипулират да се кълцат и превръщат в гумени клонинги! Пресен пример в е това предаване Ергенина, две-три с накълцани носове,, напомпани джуки и скули се опитват да манипулират младо момиче естествено красиво, като капчица, че има нужда от "нос и зъби"!? Утре, ще й внушат че и татуировки й трябват и те така и понеже тя леко наивно глупавка взе да им подава?
    Нищо чудно да влезе във вещеpcкия клуб🙄

    11:48 18.09.2025

  • 5 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ех детски години":

    правил ли си нещо докато я гледаш по телевизията? в смисъл някакво допълнително удоволствие освен насладата от екрана? нещо по така?

    Коментиран от #6, #7, #8

    11:51 18.09.2025

  • 6 господар на ефира

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Веднъж по БТВ във вечерните новини, както си вървеше емисията и пуснаха за около минута порно. А пък по Канал 1 пак в централна емисия навремето, когато народът вечеряше, показаха как един чеченец коли руско войниче като яре.

    11:58 18.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мдаа

    1 0 Отговор
    Леонсио много я тормозише на времето тая

    12:31 18.09.2025

  • 10 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    Те да бяха само силиконовите лица, бузи, вежди и джуки ...в бюста вече е ясно че имат, ами силикон си слагат и в zадниците :-D Та не мога да разбера вече кое е лицето и кое гъza :-D :-D :-D

    12:35 18.09.2025