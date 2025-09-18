Звездата от "Робинята Изаура": Жалко за днешните момичета с еднакви силиконови лица

Бразилската актриса Луселия Сантос разкри отношението си към пластичната хирургия в интервю за предаването „Stars Aligned“ по NTV.

68-годишната звезда от сериала „Робинята Изаура“ призна, че си е направила фейслифт преди много години. Според актрисата, тя вече не търси помощ от хирурзи или козметолози. „Чувствам се много добре с лицето си“, отбеляза тя.

В същото време Сантос заяви, че жените трябва да обичат и приемат себе си.

„В днешно време има много момичета, които прекаляват с пластичната хирургия. Това не е красота! Жалко е, че момичетата не осъзнават, че стават грозни. И всички изглеждат еднакво. Тенденцията за еднакви силиконови лица има опасни последици“, обясни звездата.