Пластичната хирургия и световните знаменитости: Крис Дженър се превърна в модел за грациозно стареене

Младостта, както знаем, е състояние на духа. Прекрасно е, когато всичко вътре в нас пее и празнува живота. Но ако признаците на стареене, като бръчки, гънки и отпусната тъкан, са очевидни по лицето ни, е трудно да поддържаме младежката жизненост и увереност в своята привлекателност, пише marica.bg.

За щастие, съвременната естетична медицина предлага много начини да дадете на лицето си втора младост. Един от най-ефективните методи е пластичната хирургия на лицето, по-специално фейслифтът.

Това е една от най-старите и най-популярни хирургични процедури за подмладяване. Тя включва премахване на излишната кожа и мазнини, възстановяване на меките тъкани до първоначалното им положение и възстановяване на контурите на лицето до предишната им дефиниция.

Очакваният резултат от фейслифта е видимо подмладяване на лицето с десет или повече години.

Главата на семейство Кардашиян-Дженър, Крис Дженър, често е под светлините на прожекторите. Трансформацията през годините се превърна в обект на дискусии в много кръгове.

Тъй като чарът на естествената красота може да избледнее с времето, много известни личности, включително Крис Дженър, се обръщат към козметични процедури, за да поддържат младежкия си блясък.

Тя е претърпяла редица операции, за да изглежда по-млада. Някои от решенията са били публични, други остават лични. Но е неоспоримо, че изборът да се подложи на козметични подобрения значително е оформил външния вид днес.

Крис е експериментирала с различни техники - от фини до по-драматични, отразяващи променящите се тенденции в красотата. В бурния свят на Холивуд, където външният вид е всичко, преходът към подобрена визия може да бъде източник на сила.

Една от най-обсъжданите процедури, на които риалити звездата се подложи неотдавна, е фейслифт, който има за цел да се справи с отпуснатата кожа и признаците на стареене.

Тази процедура стяга кожата, създавайки по-младежки вид. По подобен начин ботоксът и дермалните филъри също помагат за възстановяване на младежкия блясък, изглаждане на фините линии и предефиниране на контурите на бузите и челюстта.

За фейслифта, който си е направила Дженър, се заговори още през лятото, когато мнозина забелязаха, че изглежда просто зашеметяващо. Наскоро тя разкри кой е човекът със златни ръце, помогнал да изглежда така. Става въпрос за д-р Стивън Ливайн, известен като „магьосника на Холивуд”.

В подкаст тя разказа, че интересът към външния вид е голям, и понеже много хора търсят кой е майсторът на нейната визия, той е решил да даде парола, която тя да може да предостави само на най-близките си хора, желаещи да се консултират с въпросния пластичен хирург. Съответно доста хора са започнали да я търсят за въпросната парола.

В интервю за Vogue Arabia тя говори откровено за това как е решила да подмлади външния си вид. „Направих си фейслифт преди около 15 години, така че беше време за освежаване - казва звездата. - Реших да си направя фейслифт отново, защото искам да бъда най-добрата версия на себе си, и това ме прави щастлива.”

Дженър, която ще навърши 70 години през ноември, споделя още: „Остаряването не означава, че трябва да се откажете от себе си. Ако се чувствате комфортно и искате да остарявате грациозно, и това означава, че не искате да правите нищо, тогава не правете нищо. Но за мен това е да остарявам грациозно. Това е моят подход”.

Дженър споделя, че процедурата е извършена от д-р Стивън Ливайн в Дубай и че дъщерите са я подкрепяли през целия процес. И добавя: „Реших да споделя някои подробности, защото чувствам, че това би могло да бъде много вдъхновяващо за хора, които не са толкова доволни от себе си”.

Тя определено е прегърнала трансформацията си и я носи като бижу, превръщайки се в модел за грациозно стареене. Новият външен вид е повлиял не само на личния стил, но и на имиджа на марката Kardashian-Jenner, предавайки посланието, че красотата е въпрос на увереност, грижа за себе си и отвореност към промяна.

На 87 г. Джейн Фонда каза край на интервенциите

В годините назад Джейн Фонда също направи отлични корекции по лицето си и нейният пластичен хирург определено заслужава похвала. Джейн си е правила няколко лифтинга на лицето, корекция на челюстта и уголемяване на гърдите (по-късно премахване на имплантите).

Преди три години обаче тя обеща никога повече да не си прави пластични операции. 87-годишната актриса възнамерява да остарее с достойнство и иска да забрави операциите.

В интервю за списание Elle Фонда призна, че това решение не е било лесно: „Не мога да се преструвам, че не съм суетна. Но край на пластичната хирургия - няма да лягам под ножа повече. Ще трябва да работя върху приемането на себе си всеки ден. Ще бъде трудно”.

Звездата вярва, че изглежда млада за възрастта си благодарение на собствените си усилия и редовните упражнения. Тя казва, че не харчи много пари за козметика, просто хидратира добре кожата си, спи достатъчно и избягва слънцето. Фонда е привърженик на здравословното хранене и отговорното потребление: ограничава захарта и месото в диетата си и не е купувала нови дрехи от няколко години.