Азис и Атижа отново събраха погледите със скандална фотосесия с още няколко секси мацки (СНИМКИ)

Скандалната участничка от „Биг Брадър“ Атижа отново прикова вниманието с провокативни снимки редом до Азис. Двамата за пореден път предизвикаха бурни коментари онлайн, след като позираха в изключително интимни и еротично загатващи пози, пише marica.bg. Почитателите им останаха раздвоени – едни определиха кадрите като артистични и забавни, други ги осъдиха като прекалено вулгарни.

Атижа очевидно не се притеснява от скандалите, дори напротив – използва провокацията като начин да поддържа популярността си. Азис също не остава по-назад и с усмивка написа: „Още една незабравима нощ с моите момичета“. Двамата създават впечатление, че се наслаждават на вниманието и умишлено играят със социалните мрежи като сцена.

Не е тайна, че Атижа и Азис често качват снимки, които граничат с порнографското, подхранвайки слуховете за близките им отношения. За мнозина това е част от пиар стратегия, докато други смятат, че така двамата просто демонстрират своята свобода и липса на задръжки.

Факт е, че всяка тяхна публикация предизвиква вълна от реакции – от възторг до възмущение. И ако целта им е да не оставят никого безразличен, то Атижа и Азис със сигурност успяват да я постигнат.