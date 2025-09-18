Новини
Азис и Атижа отново събраха погледите със скандална фотосесия с още няколко секси мацки (СНИМКИ)

18 Септември, 2025 12:19 846 7

  • азис-
  • атижа-
  • лили естер-
  • ана шермин-
  • анна метушева-
  • секси-
  • фотосесия

Всяка тяхна публикация предизвиква вълна от реакции – от възторг до възмущение

Азис и Атижа отново събраха погледите със скандална фотосесия с още няколко секси мацки (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалната участничка от „Биг Брадър“ Атижа отново прикова вниманието с провокативни снимки редом до Азис. Двамата за пореден път предизвикаха бурни коментари онлайн, след като позираха в изключително интимни и еротично загатващи пози, пише marica.bg. Почитателите им останаха раздвоени – едни определиха кадрите като артистични и забавни, други ги осъдиха като прекалено вулгарни.

Атижа очевидно не се притеснява от скандалите, дори напротив – използва провокацията като начин да поддържа популярността си. Азис също не остава по-назад и с усмивка написа: „Още една незабравима нощ с моите момичета“. Двамата създават впечатление, че се наслаждават на вниманието и умишлено играят със социалните мрежи като сцена.

Не е тайна, че Атижа и Азис често качват снимки, които граничат с порнографското, подхранвайки слуховете за близките им отношения. За мнозина това е част от пиар стратегия, докато други смятат, че така двамата просто демонстрират своята свобода и липса на задръжки.

Факт е, че всяка тяхна публикация предизвиква вълна от реакции – от възторг до възмущение. И ако целта им е да не оставят никого безразличен, то Атижа и Азис със сигурност успяват да я постигнат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Црънчо гледа страшно ?! Ще кажеш че е станал мъж и ще вземе да ги нааве и двете !

    12:21 18.09.2025

  • 2 няма държава

    8 0 Отговор
    И това са ВИПовете на очината !! Само с такива ще станем най-великите на света

    12:22 18.09.2025

  • 3 Хихи

    3 0 Отговор
    В тему де продават всякакви простотийки с лика на Азис от изрусеното му тpaвеститско минало🤣 Не знам дали той/тя знае и дали китайците му плащат за това?

    12:22 18.09.2025

  • 4 Силиций

    2 0 Отговор
    Машш Аллах ефендилер! Кой както може и скаквото може :):):) ....

    12:26 18.09.2025

  • 5 Педигрипал

    3 0 Отговор
    Бе ако нема силикон нищо не става,хаха

    12:29 18.09.2025

  • 6 Трябва ли да ни интересуват

    0 0 Отговор
    сиганските истории от гетото?

    12:42 18.09.2025

  • 7 Корабът потъва

    0 0 Отговор
    Аз съм сам в държавата на проститутките ,тоест в кочината на Бойко и Шиши.

    12:44 18.09.2025