Психолог: Мелания Тръмп се пази с широкопола шапка от интимностите на нарцистичния си съпруг

19 Септември, 2025 10:38 573 8

„Това е класически пример за емоционално отдалечаване от партньор с нарцистични черти“, коментира Панкратов

Психолог: Мелания Тръмп се пази с широкопола шапка от интимностите на нарцистичния си съпруг - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В последните дни вниманието на световните медии отново се насочи към първата дама на САЩ – Мелания Тръмп, и нейните стилови избори, които, според експерти, крият по-дълбоко послание. Психологът Руслан Панкратов сподели пред aif.ru, че впечатляващата широкопола шапка, с която често се появява Мелания, не е просто моден аксесоар, а своеобразна бариера срещу опитите на съпруга ѝ, президента Доналд Тръмп, да демонстрира близост на публични места.

„Това е класически пример за емоционално отдалечаване от партньор с нарцистични черти“, коментира Панкратов. По думите му, Мелания последователно избягва физическия контакт с Доналд Тръмп, особено когато камерите са насочени към тях.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от India Today (@indiatoday)


Психологът подчертава, че подобни жестове не са случайни, а ясно показват желанието ѝ да постави граница между себе си и съпруга си. Наблюдателите неведнъж са забелязвали как първата дама деликатно отхвърля ръката на президента или се отдръпва, когато той се опитва да я прегърне пред публика. Според Панкратов, тези моменти са красноречиви и разкриват напрежението в отношенията им.

В заключение, изборът на Мелания Тръмп да носи широкопола шапка се превръща в своеобразен щит – не само срещу слънцето, но и срещу нежеланата интимност, демонстрирана от Доналд Тръмп. Психологическите анализи сочат, че модата понякога говори повече от думите, а в случая на първата дама – всяка дреха и аксесоар са внимателно подбрани послания към света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрън

    2 0 Отговор
    Дрън! Според мен се пази със спирала!

    Коментиран от #4

    10:42 19.09.2025

  • 2 Руснаците

    0 0 Отговор
    Много ги разбират тез послания ,те малките момченца също бягат от пра дядо си Пу да не ги целува по коремчетата

    10:42 19.09.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    венелино отивай във стаичката в която неграмотните мисирки духат на главния редактор?

    Коментиран от #5

    10:43 19.09.2025

  • 4 За какво

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дрън":

    И е спирала ,той дядо не фърга вече

    Коментиран от #8

    10:43 19.09.2025

  • 5 Венелина

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Ама Господине излезте от там аз съм на ред

    10:45 19.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Пази се щото я е гнус

    10:50 19.09.2025

  • 7 Перо

    1 0 Отговор
    Психиатър-психопат, откачалка!

    10:51 19.09.2025

  • 8 Да бе !

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "За какво":

    Тя вече го нарича " капкомера " !

    10:54 19.09.2025