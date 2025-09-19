Психолог: Мелания Тръмп се пази с широкопола шапка от интимностите на нарцистичния си съпруг

В последните дни вниманието на световните медии отново се насочи към първата дама на САЩ – Мелания Тръмп, и нейните стилови избори, които, според експерти, крият по-дълбоко послание. Психологът Руслан Панкратов сподели пред aif.ru, че впечатляващата широкопола шапка, с която често се появява Мелания, не е просто моден аксесоар, а своеобразна бариера срещу опитите на съпруга ѝ, президента Доналд Тръмп, да демонстрира близост на публични места.
„Това е класически пример за емоционално отдалечаване от партньор с нарцистични черти“, коментира Панкратов. По думите му, Мелания последователно избягва физическия контакт с Доналд Тръмп, особено когато камерите са насочени към тях.
Психологът подчертава, че подобни жестове не са случайни, а ясно показват желанието ѝ да постави граница между себе си и съпруга си. Наблюдателите неведнъж са забелязвали как първата дама деликатно отхвърля ръката на президента или се отдръпва, когато той се опитва да я прегърне пред публика. Според Панкратов, тези моменти са красноречиви и разкриват напрежението в отношенията им.
В заключение, изборът на Мелания Тръмп да носи широкопола шапка се превръща в своеобразен щит – не само срещу слънцето, но и срещу нежеланата интимност, демонстрирана от Доналд Тръмп. Психологическите анализи сочат, че модата понякога говори повече от думите, а в случая на първата дама – всяка дреха и аксесоар са внимателно подбрани послания към света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрън
Коментиран от #4
10:42 19.09.2025
2 Руснаците
10:42 19.09.2025
3 град КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
10:43 19.09.2025
4 За какво
До коментар #1 от "Дрън":И е спирала ,той дядо не фърга вече
Коментиран от #8
10:43 19.09.2025
5 Венелина
До коментар #3 от "град КОЗЛОДУЙ":Ама Господине излезте от там аз съм на ред
10:45 19.09.2025
6 Kaлпазанин
10:50 19.09.2025
7 Перо
10:51 19.09.2025
8 Да бе !
До коментар #4 от "За какво":Тя вече го нарича " капкомера " !
10:54 19.09.2025