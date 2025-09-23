Румен Луканов се завърна като водещ на "Сделка или не"

"Сделка или не" шашна зрителите. Вчера - точно в 18 часа, след "шапката" на предаването пред камерата не застана Ненчо Балабанов, а Румен Луканов. Той обясни, че за една седмица се връща в старото си амплоа, заради юбилея на семейното шоу. Тази година се навършват 20 години от първото издание, пише petel.bg.

"Няма да го забравя - 17 септември 2005 година.", припомни Луканов.

Румен Луканов е роден на 27 февруари 1964 г. Той нашумява през първото десетилетие на 21 век в "Сблъсък“ по bTV. Там често се явява на ринга в мистериозен образ – с черен костюм и тъмни очила, а ролята му е да се скара с участниците.

Преди това е бил водещ и продуцент на „Супертелемаркет“ по 7 дни ТВ, както и на няколко телевизионни игри по различни кабелни телевизии. Работи зад кадър в „Супершоу Невада“ и други тв предавания.

От септември 2005 г. до януари 2018 г. е известен най-вече в ролята си на водещ на телевизионната игра "Сделка или не". Негов асистент и впоследствие ко-водещ е Жасмина Тошкова.

След четвъртия си сезон (2008 – 2009) играта временно спира, завръщайки се на екран на 6 септември 2010 г., като Румен Луканов отново е водещ на шоуто. През 2016 г., предаването е свалено от ефир. След едногодишна пауза шоуто се завръща на 10 септември 2017 г. и приключва през януари 2018 г. Нов сезон започва на 4 септември 2023 г., но с нов водещ – Ненчо Балабанов.

За голямата награда игра Ани Гогийска от Враца. Тя се надяваше, че банкерът ще замени малка сума с 20 000 лева, което ще се случва по повод 20-годишния юбилей. Това обаче не се случи. Стиснат си беше и стиснат си остана, коментира Румен Луканов. Още с втората си кутия тя премахна от играта си най-голямата сума - 100 000 лева