Отнеха титлата на Кралица на красотата, снимала се в порно заради болната си майка (ВИДЕО)

В Тайланд кралица на красотата от провинция Прачуап Кири Хан беше лишена от титлата си ден след като спечели конкурса, заради заснемане на порнография, пише Mothership.
27-годишната Суфани Нойнонтонг спечели конкурса „Мис Гранд Прачуап Кири Хан“ в събота, 20 септември. Още на следващия ден обаче избухна скандал и тя беше лишена от титлата си. Видеоклипове от акаунта на Нойнонтонг в платформата за възрастни OnlyFans започнаха да се разпространяват в социалните мрежи. Беше разкрито, че новокоронясаната кралица на красотата преди това е продавала еротично съдържание.
Нойнонтонг записа видеоклип, в който се разплака и обясни, че е била принудена да снима еротично и порнографско съдържание, за да печели пари за лечението на майка си. Жената беше прикована на легло и по-късно почина. Нойнонтонг няма баща.
Младата дама пое отговорност за ситуацията, заявявайки, че отдавна е престанала да се снима "неподходящо" и е смятала кариерата си на модел за шанс да започне нов живот. Нойнонтонг също заяви, че планира да съди уебсайтовете, които са започнали да публикуват старите ѝ видеоклипове.
@babybabie_11
ขอโอกาสให้เด็กคนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะ♬ เสียงต้นฉบับ - Baby supannee
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
09:47 24.09.2025
3 надарена кака
Коментиран от #7
09:52 24.09.2025
4 Механик
Но от клипчето тук ми стана ясно, че светът е откачил напълно. Щом това ужасно гримирано и още по-ужасно изглеждащо нещо се е котирало е порно филмчетата.
Хайде да речем, че кралица на красотата може и да стане с подкупени съдии, ама някой да си платят, че да глоедат порно на ужасите си е вече сериозно заболяване.
Коментиран от #8
09:55 24.09.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:59 24.09.2025
6 Бай Цоньо
10:04 24.09.2025
7 надарен батко
До коментар #3 от "надарена кака":Аз на главата ти ша ги тура
10:23 24.09.2025
8 таксиджия 🚖
До коментар #4 от "Механик":Така ли!? Я кажи коя е красива? Коя пуурно звезда гледаш ти механико!?
10:26 24.09.2025