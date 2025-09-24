Отнеха титлата на Кралица на красотата, снимала се в порно заради болната си майка (ВИДЕО)

В Тайланд кралица на красотата от провинция Прачуап Кири Хан беше лишена от титлата си ден след като спечели конкурса, заради заснемане на порнография, пише Mothership.

27-годишната Суфани Нойнонтонг спечели конкурса „Мис Гранд Прачуап Кири Хан“ в събота, 20 септември. Още на следващия ден обаче избухна скандал и тя беше лишена от титлата си. Видеоклипове от акаунта на Нойнонтонг в платформата за възрастни OnlyFans започнаха да се разпространяват в социалните мрежи. Беше разкрито, че новокоронясаната кралица на красотата преди това е продавала еротично съдържание.

Нойнонтонг записа видеоклип, в който се разплака и обясни, че е била принудена да снима еротично и порнографско съдържание, за да печели пари за лечението на майка си. Жената беше прикована на легло и по-късно почина. Нойнонтонг няма баща.

Младата дама пое отговорност за ситуацията, заявявайки, че отдавна е престанала да се снима "неподходящо" и е смятала кариерата си на модел за шанс да започне нов живот. Нойнонтонг също заяви, че планира да съди уебсайтовете, които са започнали да публикуват старите ѝ видеоклипове.