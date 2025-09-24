Новини
Любопитно »
Отнеха титлата на Кралица на красотата, снимала се в порно заради болната си майка (ВИДЕО)

24 Септември, 2025 09:41 1 288 8

  • кралица на красотата-
  • порнография-
  • onlyfans-
  • титла-
  • тайланд-
  • суфани нойнонтонг

Младата дама пое отговорност за ситуацията, заявявайки, че отдавна е престанала да се снима "неподходящо"

Отнеха титлата на Кралица на красотата, снимала се в порно заради болната си майка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Тайланд кралица на красотата от провинция Прачуап Кири Хан беше лишена от титлата си ден след като спечели конкурса, заради заснемане на порнография, пише Mothership.


27-годишната Суфани Нойнонтонг спечели конкурса „Мис Гранд Прачуап Кири Хан“ в събота, 20 септември. Още на следващия ден обаче избухна скандал и тя беше лишена от титлата си. Видеоклипове от акаунта на Нойнонтонг в платформата за възрастни OnlyFans започнаха да се разпространяват в социалните мрежи. Беше разкрито, че новокоронясаната кралица на красотата преди това е продавала еротично съдържание.


Нойнонтонг записа видеоклип, в който се разплака и обясни, че е била принудена да снима еротично и порнографско съдържание, за да печели пари за лечението на майка си. Жената беше прикована на легло и по-късно почина. Нойнонтонг няма баща.

Младата дама пое отговорност за ситуацията, заявявайки, че отдавна е престанала да се снима "неподходящо" и е смятала кариерата си на модел за шанс да започне нов живот. Нойнонтонг също заяви, че планира да съди уебсайтовете, които са започнали да публикуват старите ѝ видеоклипове.

@babybabie_11

ขอโอกาสให้เด็กคนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะ

♬ เสียงต้นฉบับ - Baby supannee


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    6 0 Отговор
    Пуснете и другите клипове де.

    09:47 24.09.2025

  • 3 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #7

    09:52 24.09.2025

  • 4 Механик

    4 2 Отговор
    Аз не схванах какво точно престъпление е извършило това момиче.
    Но от клипчето тук ми стана ясно, че светът е откачил напълно. Щом това ужасно гримирано и още по-ужасно изглеждащо нещо се е котирало е порно филмчетата.
    Хайде да речем, че кралица на красотата може и да стане с подкупени съдии, ама някой да си платят, че да глоедат порно на ужасите си е вече сериозно заболяване.

    Коментиран от #8

    09:55 24.09.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Моля, дайте линк за порното, за да преценим дали справедливо са ѝ отнели титлата...

    09:59 24.09.2025

  • 6 Бай Цоньо

    1 0 Отговор
    Моля да се уточни с точност преди да стане Кралица да не е бил преди това Крал, че все пак там е Тайланд

    10:04 24.09.2025

  • 7 надарен батко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Аз на главата ти ша ги тура

    10:23 24.09.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Така ли!? Я кажи коя е красива? Коя пуурно звезда гледаш ти механико!?

    10:26 24.09.2025