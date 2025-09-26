Новини
Трима са първите номинирани в новия сезон на "Big Brother"

Трима са първите номинирани в новия сезон на "Big Brother"

26 Септември, 2025 12:01

26 Септември, 2025 12:01 775 7

Тираджията Калин, красавицата Мона и мюсюлманинът Мути ще се борят за оставането си в Къщата

Трима са първите номинирани в новия сезон на "Big Brother" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бурни емоции и сериозни обвинения съпътстваха първите номинации в новия сезон на Big Brother. Вотът на участниците определи тираджията Калин Борисов, бившият поп фолк певец Мути Мутиев и студентката по фармация Мина Стоянова да се борят за гласовете на зрителите в приложението NOVA PLAY. В събота един от тях ще напусне най-популярната къща в България.

Мюсюлманинът Мути и красивата Мина получиха най-много гласове от съквартирантите, а колоритният Калин беше номиниран служебно от Big Brother още в деня на старта на социалния експеримент. Макар че част от останалите участници получиха по няколко гласа, именно Мути се оказа в центъра на категоричното неодобрение.

Трима са първите номинирани в новия сезон на "Big Brother"

Напрежението в Къщата на Big Brother не приключи с номинациите, защото разпределянето на седмичния бюджет предизвика крайни реакции и разделение между съквартирантите. Различните приоритети и лични интереси доведоха до остри спорове, а неизбежните лишения вероятно ще се превърнат в основа за нови конфликти.

В сливащия епизод Big Brother ще предизвика съквартирантите да бъдат откровени. Някои от тях ще направят тежки признания за миналото си. Кои ще бъдат те и как думите им ще променят атмосферата в Къщата и отношението към тях? Всичко това ще стане ясно в новия епизод на Big Brother в петък от 22:00 ч. по NOVA.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Това май никой не го гледа, заслужава ли си заради 2ма 3ма зрители да пускате и статии?

    12:04 26.09.2025

  • 2 Освалдо Риос

    6 0 Отговор
    Тази година в Биг Брадър има само един мъж българин и той ми се вижда да е на другия бряг. Вчера циганите взеха да си говорят на цигански, а правилата на Биг Брфадър изрично забраняват говоренето на чужди езици. Единият циганин обаче каза, че циганският бил втори бългрски и щели да ис говорят и за напред на цигански с останалите съквартиранти.

    12:10 26.09.2025

  • 3 Негър

    1 0 Отговор
    Като хванах дъщерята на Бойко Калчунков три дни плющене под върбата 🤭🤭🤭🤣🎊😂

    12:20 26.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да ти кажа

    1 0 Отговор
    хахахахахахахааааа...

    12:33 26.09.2025