Доберман спаси стопанина си от мечка и влезе в Залата на славата

28 Септември, 2025 14:08 1 044 4

Когато канадецът се опитал бързо да вземе спрея, мечката се нахвърлила върху него

Доберман спаси стопанина си от мечка и влезе в Залата на славата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Канада доберман на име Найт беше въведен в Залата на славата на Пурина за спасяването на стопанина си от мечка, съобщи CTV News.

През май 2024 г. 70-годишният Крейг Кембъл разхождал кучето си през гората на 10 километра от Кокрейн, Алберта. Изведнъж се изправил лице в лице с майка мечка и две малки.

„Помислих си две неща. Първо, казах си: „Това не може да се случва.“ После осъзнах, че не мога да взема спрея за мечки навреме и си помислих: „Свършен съм“, каза Кембъл.

Когато канадецът се опитал бързо да вземе спрея, мечката се нахвърлила върху него. Но Найт спасил ситуацията – той скочил точно между мечката и стопанина си. Горският звяр замръзнал за няколко мига, давайки на Кембъл достатъчно време да вземе спрея и да напръска с него. Майката мечка и малките ѝ избягали.

Канадецът каза, че поведението на Найт не е било пълна изненада за него. Кембъл е осиновил кучето от професионален развъдник и го е записал в програма за обучение на полицейски кучета, за да стане то не само най-добрият приятел на семейството, но и защитник. „Повечето кучета бягат от мечки, но моето, напротив, тича към тях. Той е много смело куче“, похвали се мъжът.

Кембъл сподели още, че любимото занимание на Найт е риболовът. Той може да се гмурка във водата с часове и да гледа как рибите плуват между лапите му.

Решителните действия на Найт при сблъсъка с женската мечка бяха признати от компанията за храна за домашни любимци Purina, която го въведе в Залата на славата си за 2025 г. Този клуб на най-смелите домашни любимци съществува от 1968 г. и близо 200 животни са станали негови членове. Найт се присъедини към 168 други кучета, 27 котки и един кон.


  • 1 Гост

    2 2 Отговор
    Другия път да си вземе кобура с револвера .44 или .357

    Коментиран от #3

    14:11 28.09.2025

  • 2 Запълваме

    4 2 Отговор
    си времето с претоплени манджи,а?! На кой му пука какво е станало преди една година в Канада?!Това е класическо"отвличане на внимание",от важните неща в ежедневието ни! Например протеста на Възраждане в София!

    14:17 28.09.2025

  • 3 Нещо си се объркал

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В Канада има много строг режим на оръжията, който всяка година все повече се затяга. Оръжие се дава след сериозни курсове, а за всеки нов купен патрон трябва да даваш обяснене къде си стрелял и как. За разлика от обикновените хора, полицията стреля много здраво. Миналата седмица в едно предградие около Монреал полицаите застреляха някакво 15-годишно момче.

    14:27 28.09.2025

  • 4 Интересно

    0 1 Отговор
    Конят и котките, за какво са го въвели в залата на славата?

    15:13 28.09.2025