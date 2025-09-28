Доберман спаси стопанина си от мечка и влезе в Залата на славата

В Канада доберман на име Найт беше въведен в Залата на славата на Пурина за спасяването на стопанина си от мечка, съобщи CTV News.

През май 2024 г. 70-годишният Крейг Кембъл разхождал кучето си през гората на 10 километра от Кокрейн, Алберта. Изведнъж се изправил лице в лице с майка мечка и две малки.

„Помислих си две неща. Първо, казах си: „Това не може да се случва.“ После осъзнах, че не мога да взема спрея за мечки навреме и си помислих: „Свършен съм“, каза Кембъл.

Когато канадецът се опитал бързо да вземе спрея, мечката се нахвърлила върху него. Но Найт спасил ситуацията – той скочил точно между мечката и стопанина си. Горският звяр замръзнал за няколко мига, давайки на Кембъл достатъчно време да вземе спрея и да напръска с него. Майката мечка и малките ѝ избягали.

Канадецът каза, че поведението на Найт не е било пълна изненада за него. Кембъл е осиновил кучето от професионален развъдник и го е записал в програма за обучение на полицейски кучета, за да стане то не само най-добрият приятел на семейството, но и защитник. „Повечето кучета бягат от мечки, но моето, напротив, тича към тях. Той е много смело куче“, похвали се мъжът.

Кембъл сподели още, че любимото занимание на Найт е риболовът. Той може да се гмурка във водата с часове и да гледа как рибите плуват между лапите му.

Решителните действия на Найт при сблъсъка с женската мечка бяха признати от компанията за храна за домашни любимци Purina, която го въведе в Залата на славата си за 2025 г. Този клуб на най-смелите домашни любимци съществува от 1968 г. и близо 200 животни са станали негови членове. Найт се присъедини към 168 други кучета, 27 котки и един кон.