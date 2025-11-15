Новини
15 Ноември, 2025 07:03, обновена 15 Ноември, 2025 06:05 614 8

  • мечка-
  • карлово

Звярът е видян да бяга в района на местен хотел

Мечка слезе в Карлово - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неканен гост се появи в Карлово. Мечка е видяна да бяга в района на местен хотел.

Камерите от близките къщи също са я засекли.

Жителите на Карлово са притеснени, защото мечката слиза към къщите около 20:00 часа, а по това време все още има много хора и деца по улиците. Те вече са уведомили районното управление в града.

Директорът на местното горското заяви за БНТ, че при тях не е постъпил сигнал, но още тази вечер ще бъдат изпратени служители в района, които да предприемат действия за прогонване на животното.


Карлово / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Може

    8 0 Отговор
    да е била Теменугата ?

    Коментиран от #5

    06:07 15.11.2025

  • 2 Виж

    5 0 Отговор
    Глад го гони животното , иначе не би слязло !

    06:22 15.11.2025

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Страхува се от хора, затова излиза нощем.

    06:24 15.11.2025

  • 4 виЕБАа МАЙКАТАпростта

    2 2 Отговор
    МЕЧКАТА Е ДОШЛА ДА ВИ сеИЗСЕЕРЕ на смешния площад и си е отишла

    06:35 15.11.2025

  • 5 Взе ми думата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Може":

    ...с Теменугата:)))

    06:40 15.11.2025

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сърни съм виждал. Вероятно има и мечки.

    Коментиран от #7

    06:43 15.11.2025

  • 7 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Бегайте брикетииии

    06:54 15.11.2025

  • 8 цербер

    1 0 Отговор
    Неканена гостенка се появи в Карлово.

    06:59 15.11.2025