Мечка слезе в Карлово

Неканен гост се появи в Карлово. Мечка е видяна да бяга в района на местен хотел.

Камерите от близките къщи също са я засекли.



Жителите на Карлово са притеснени, защото мечката слиза към къщите около 20:00 часа, а по това време все още има много хора и деца по улиците. Те вече са уведомили районното управление в града.

Директорът на местното горското заяви за БНТ, че при тях не е постъпил сигнал, но още тази вечер ще бъдат изпратени служители в района, които да предприемат действия за прогонване на животното.