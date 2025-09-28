Новини
Любопитно »
Американско семейство изрови голям диамант в Арканзас

Американско семейство изрови голям диамант в Арканзас

28 Септември, 2025 15:19 1 600 4

  • американско-
  • семейство-
  • диамант-
  • арканзас

Семейството показало находката на експерти

Американско семейство изрови голям диамант в Арканзас - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Семейство в Съединените щати изкопа голям диамант в Националния парк „Кратерът на елмазиtе“ в Арканзас, съобщи уебсайтът на парка.

Рейна Мадисън сподели, че е дошла в парка със семейството си, за да отпразнува рождения ден на племенника си Уилям. Заедно те изкопали няколко кофи с пръст и пясък и започнали да ги пресяват, търсейки скъпоценни камъни. Изведнъж Мадисън забелязала удължен, лъскав камък. „Честно казано, мислех, че е твърде голям, за да е диамант“, спомня си тя.

Семейството показало находката на експерти, които потвърдили, че Мадисън е открила кафяв диамант. С тегло от 2,79 карата, той се превърнал в третия по големина скъпоценен камък, открит в парка тази година.

Диамантите традиционно получават имена. Мадисън кръсти своя „Диамантите на Уилям“ в чест на рожденика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    17 1 Отговор
    В демократичен ЕС, щяха да обявят намереният диамант за държавна собственост, особено според законите в България. Диаманта щеше да бъде конфискуван за държавата с голямо Д

    15:22 28.09.2025

  • 2 Борисов 💎💰💶

    13 0 Отговор
    Конфискуваме го в полза на чекмеджето.

    15:41 28.09.2025

  • 3 Хейт

    1 0 Отговор
    Мечтата на всеки кравар.

    16:50 28.09.2025

  • 4 Умен

    1 0 Отговор
    Негърска работа

    16:55 28.09.2025