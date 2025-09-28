Американско семейство изрови голям диамант в Арканзас

Семейство в Съединените щати изкопа голям диамант в Националния парк „Кратерът на елмазиtе“ в Арканзас, съобщи уебсайтът на парка.

Рейна Мадисън сподели, че е дошла в парка със семейството си, за да отпразнува рождения ден на племенника си Уилям. Заедно те изкопали няколко кофи с пръст и пясък и започнали да ги пресяват, търсейки скъпоценни камъни. Изведнъж Мадисън забелязала удължен, лъскав камък. „Честно казано, мислех, че е твърде голям, за да е диамант“, спомня си тя.

Семейството показало находката на експерти, които потвърдили, че Мадисън е открила кафяв диамант. С тегло от 2,79 карата, той се превърнал в третия по големина скъпоценен камък, открит в парка тази година.

Диамантите традиционно получават имена. Мадисън кръсти своя „Диамантите на Уилям“ в чест на рожденика.