Новини
Любопитно »
Тромб уби в съня ѝ легенда на женския бокс

Тромб уби в съня ѝ легенда на женския бокс

29 Септември, 2025 10:28 1 139 3

  • ирина синецкая-
  • почина-
  • тромб

Ирина Синецкая е починала на 46-годишна възраст

Тромб уби в съня ѝ легенда на женския бокс - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разкрити са обстоятелствата около смъртта на трикратната световна и петкратната европейска шампионка шампионка по бокс Ирина Синецкая.

Тромб уби в съня ѝ легенда на женския бокс

Източник на ТАСС съобщи, че спортистката е починала в съня си. „Причината се установява; може да е кръвен тромб“, добави той.

Ирина Синецкая е починала на 46-годишна възраст. Руската федерация по бокс изрази съболезнования на семейството на шампионката и нарече кончината ѝ голяма загуба.

Синецкая беше най-успешната спортистка в женския бокс. Тя беше трикратна световна шампионка, петкратна европейска шампионка и 11-кратна шампионка на Русия.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    7 0 Отговор
    Футбол, бокс и други силови спортове, са за мъже. Някак си е тъпо да гледаш жени, не им е там мястото.

    Коментиран от #2

    10:48 29.09.2025

  • 2 МАЙ...МАЙ..

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    🗡СПУТНИК 5 ПЕТ,МАЙ....

    11:16 29.09.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Ваксинирана?

    11:33 29.09.2025