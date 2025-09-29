Тромб уби в съня ѝ легенда на женския бокс

Разкрити са обстоятелствата около смъртта на трикратната световна и петкратната европейска шампионка шампионка по бокс Ирина Синецкая.
Източник на ТАСС съобщи, че спортистката е починала в съня си. „Причината се установява; може да е кръвен тромб“, добави той.
Ирина Синецкая е починала на 46-годишна възраст. Руската федерация по бокс изрази съболезнования на семейството на шампионката и нарече кончината ѝ голяма загуба.
Синецкая беше най-успешната спортистка в женския бокс. Тя беше трикратна световна шампионка, петкратна европейска шампионка и 11-кратна шампионка на Русия.
