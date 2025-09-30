Новини
Принц Уилям иска изгонването на чичо си принц Андрю

30 Септември, 2025 08:51 931 7

Наскоро източници разкриха пред списание Closer, че Уилям е отегчен от това, че Андрю все още е "толериран“ в семейството

Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Принц Уилям "не може да понася“ чичо си принц Андрю, твърди Geo.tv, цитиран от plovdiv24.bg.

Въпреки продължаващата си вражда с по-малкия си брат принц Хари, неговият опозорен чичо - херцогът на Йорк, се смята за "най-мразения член на кралското семейство“ за него.

Наскоро източници разкриха пред списание Closer, че Уилям е отегчен от това, че Андрю все още е "толериран“ в семейството.

"Принц Уилям не може да понася чичо си Андрю и би искал да го види изгонен от кралското домакинство завинаги“, каза източникът.

Добавяйки, "но той не получава толкова подкрепа, колкото би искал, от други членове на семейството и това причинява ескалиращо напрежение зад кулисите“.

Трябва да се отбележи, че принц Андрю наскоро се появи неловко до принц Уилям на погребението на херцогинята на Кент.

Вътрешният източник също отбеляза: "Той смята, че е нелепо, че Андрю все още е толериран и поканен на определени събития, той не би позволил на чичо си да помрачи кралската врата в този момент.“

Те добавиха към изданието, че когато принцът на Уелс стане крал, той "няма да има милост“ към опозорения си чичо. "Няма съмнение, че Уилям ще натисне ръката си и няма да пощади Андрю, след като стане крал в бъдеще, но ръцете на Уилям са вързани в момента и това му причинява безкрайно раздразнение.“


