Сексолог разкри рисковете за жената при брак по сметка

Сексологът Трейси Кокс смята, че има много причини, поради които неравностойният брак често води до негативни последици за жена, която избира да се омъжи заради удобство, пише Daily Mail.

Кокс обясни, че ако партньорите първоначално са неравностойни по доходи или социален статус, между тях бързо започва да се натрупва негодувание. Човекът с по-висок социален статус подсъзнателно чувства, че изборът му не се уважава от другите, което намалява привързаността му към съпруга/съпругата и води до проблеми. В същото време другият партньор забелязва как е гледан с пренебрежение, когато се среща с нови хора, и чува шушукане зад гърба си, което го кара да се чувства като изгнаник.

„Неравностойните взаимоотношения рядко са комфортни. Балансът на силите е важен, а екстремните дисбаланси по какъвто и да е начин причиняват дискомфорт и за двете страни. Чувствате се сякаш вие вършите цялата тежка работа и че не сте получили „добра сделка“, докато другият се чувства уязвим и изоставен“, подчерта специалистката. Именно затова, според нея, партньорите в неравностойни бракове често се карат и в крайна сметка започват да си изневеряват.