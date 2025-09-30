Новини
Любопитно »
Сексолог разкри рисковете за жената при брак по сметка

Сексолог разкри рисковете за жената при брак по сметка

30 Септември, 2025 09:32 420 3

  • сексолог-
  • трейси кокс-
  • брак по сметка-
  • рискове

„Неравностойните взаимоотношения рядко са комфортни.", твърди Трейси Кокс

Сексолог разкри рисковете за жената при брак по сметка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексологът Трейси Кокс смята, че има много причини, поради които неравностойният брак често води до негативни последици за жена, която избира да се омъжи заради удобство, пише Daily Mail.

Кокс обясни, че ако партньорите първоначално са неравностойни по доходи или социален статус, между тях бързо започва да се натрупва негодувание. Човекът с по-висок социален статус подсъзнателно чувства, че изборът му не се уважава от другите, което намалява привързаността му към съпруга/съпругата и води до проблеми. В същото време другият партньор забелязва как е гледан с пренебрежение, когато се среща с нови хора, и чува шушукане зад гърба си, което го кара да се чувства като изгнаник.

„Неравностойните взаимоотношения рядко са комфортни. Балансът на силите е важен, а екстремните дисбаланси по какъвто и да е начин причиняват дискомфорт и за двете страни. Чувствате се сякаш вие вършите цялата тежка работа и че не сте получили „добра сделка“, докато другият се чувства уязвим и изоставен“, подчерта специалистката. Именно затова, според нея, партньорите в неравностойни бракове често се карат и в крайна сметка започват да си изневеряват.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    1 0 Отговор
    Хората трябва да се женят само заради любовта един към друг ! Това винаги е най важната стъпка в живота , а не парите ! Относно сметките - те никога не излизат !!! Дори и да се отнася за това , колко ще ти струва ремонта на жилището или автомобила !!!

    09:38 30.09.2025

  • 2 провинциалист

    0 0 Отговор
    "рисковете за жената при брак по сметка" - ами той рискът е само един - да не пресъхне сметката.

    09:43 30.09.2025

  • 3 Даа

    0 0 Отговор
    Брак по сметка и после секс по любов но с друг

    09:44 30.09.2025