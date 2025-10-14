Сексолог: Не отхвърляйте веднага нов партньор, ако се целува зле

Психологът и сексолог Алесандра Араужо каза, че ако новият ви интимен партньор се целува лошо, не бива да се разделяте веднага с него. В интервю за Metropoles тя предложи начин да се говори с въпросния нов приятел.

Първото правило, според Араужо, е да се избягва повдигането на темата по време на интимни моменти или веднага след лоша целувка.

„В идеалния случай изчакайте неутрален момент, несвързан с целувката, но все пак поверителен и доверителен“, обясни тя.

Експертът призова хората да говорят за чувствата си, вместо да критикуват.

„Кажете нещо от рода на: „Не мисля, че все още сме се намерили напълно в тази целувка. Искам заедно да разберем как да я направим перфектна“, предложи тя.

Ако партньорът ви е твърде настойчив, забавете целувката и нежно докоснете тила или лицето му, посъветва Араужо. Ако, напротив, е твърде пасивен, добавете повече разнообразие и вижте как реагира, заключи сексологът.