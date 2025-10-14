Сексолог: Не отхвърляйте веднага нов партньор, ако се целува зле

Психологът и сексолог Алесандра Араужо каза, че ако новият ви интимен партньор се целува лошо, не бива да се разделяте веднага с него. В интервю за Metropoles тя предложи начин да се говори с въпросния нов приятел.
Първото правило, според Араужо, е да се избягва повдигането на темата по време на интимни моменти или веднага след лоша целувка.
„В идеалния случай изчакайте неутрален момент, несвързан с целувката, но все пак поверителен и доверителен“, обясни тя.
Експертът призова хората да говорят за чувствата си, вместо да критикуват.
„Кажете нещо от рода на: „Не мисля, че все още сме се намерили напълно в тази целувка. Искам заедно да разберем как да я направим перфектна“, предложи тя.
Ако партньорът ви е твърде настойчив, забавете целувката и нежно докоснете тила или лицето му, посъветва Араужо. Ако, напротив, е твърде пасивен, добавете повече разнообразие и вижте как реагира, заключи сексологът.
MИЛЕН ГАHЕВ
18:31 14.10.2025
MИЛЕН ГАHЕВ-krivogледия
18:32 14.10.2025
Най
18:32 14.10.2025
Ироничен
18:35 14.10.2025
Напротив!
Коментиран от #11
18:36 14.10.2025
Да,да
18:42 14.10.2025
Име
18:49 14.10.2025
Не баш...
До коментар #8 от "Напротив!":Гледам дали жената се целува страстно , а не добре! На техники ще я науча.
Коментиран от #14
18:51 14.10.2025
миризливата скумрия венелина
Коментиран от #13
18:51 14.10.2025
град КОЗЛОДУЙ
До коментар #12 от "миризливата скумрия венелина":много точен коментар
18:51 14.10.2025
детенце
после и дайте да оближе кожения термометър и готово
18:56 14.10.2025
Мурджо
19:18 14.10.2025
Жорж
19:31 14.10.2025