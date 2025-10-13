Финландците се отдадоха на горски секс, коват дилда по дърветата

Според вестник Ilta-Sanomat, хора, които се разхождат във финландските гори, са започнали да се натъкват на секс играчки и интимни аксесоари в зоните за отдих.
На 8 октомври жителката на Канкаанпяа Кристина и майка ѝ отишли да берат гъби в гориста местност в община Сикайнен, област Сатакунта, и видели черно дилдо, заковано на дърво. Жените оставили предмета недокоснат и продължили пътя си.
През септември млада жена на име Сари, която се разхождала от град Мянтсяля, открила купчина отпадъци, сред които дамско бельо, лубриканти, играчки и поли, на туристическа площадка между Сулкава и Салинка. Тя съобщила за находката в полицията.
„Първо, това е боклук, който няма място в природата. От друга страна, ужасно е, защото децата карат колела по близкия път“, подчерта Сари.
Сексологът Джона Нярхи предупреди пътуващите да не докосват дилда и посъветва да ги изхвърлят само с ръкавици.
„Всеки трябва да се наслаждава на своята сексуалност, да се грижи за другите и да поддържа околната среда чиста. Децата трябва да бъдат защитени от подобни неща; това е отговорност на възрастните“, отбеляза експертът.
