Финландците се отдадоха на горски секс, коват дилда по дърветата

13 Октомври, 2025 22:30 1 541 15

„Всеки трябва да се наслаждава на своята сексуалност, да се грижи за другите и да поддържа околната среда чиста.", заяви сексологът Джона Нярхи

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Според вестник Ilta-Sanomat, хора, които се разхождат във финландските гори, са започнали да се натъкват на секс играчки и интимни аксесоари в зоните за отдих.

На 8 октомври жителката на Канкаанпяа Кристина и майка ѝ отишли ​​да берат гъби в гориста местност в община Сикайнен, област Сатакунта, и видели черно дилдо, заковано на дърво. Жените оставили предмета недокоснат и продължили пътя си.

През септември млада жена на име Сари, която се разхождала от град Мянтсяля, открила купчина отпадъци, сред които дамско бельо, лубриканти, играчки и поли, на туристическа площадка между Сулкава и Салинка. Тя съобщила за находката в полицията.

„Първо, това е боклук, който няма място в природата. От друга страна, ужасно е, защото децата карат колела по близкия път“, подчерта Сари.

Сексологът Джона Нярхи предупреди пътуващите да не докосват дилда и посъветва да ги изхвърлят само с ръкавици.

„Всеки трябва да се наслаждава на своята сексуалност, да се грижи за другите и да поддържа околната среда чиста. Децата трябва да бъдат защитени от подобни неща; това е отговорност на възрастните“, отбеляза експертът.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е кво

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Толкова? И на мен като ми стане патката ако съм с някоя жена, веднага и го нахлузвам.

    Коментиран от #8

    22:38 13.10.2025

  • 3 Северен елен

    7 1 Отговор
    Горските обитатели ще гледат порно на живо!🐻🦝🐰🫎🐗🐿️ Ухааа

    22:39 13.10.2025

  • 4 ох завалията

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    едно време на слънчака това беше на всеки 50м по плажа се плющаха като разпрани туристите обаче сега няма такова нещо курорта е примерен и ужасно беден спрямо тогава но това мутрите не ги интересува за тях беше важно да изтикат конкуренцията с която вървяха платежоспособните туристи които харчеха пати на поразия а сегашните са като на изложба само гледат без да харчат… и такива работи

    22:41 13.10.2025

  • 5 Хахаха

    5 1 Отговор
    Да коват повече , по удобно ще им е да се катерят по дърветата !

    22:44 13.10.2025

  • 6 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Видяха че падат добри пари в оунлифенс от бушкрафт куитос

    22:45 13.10.2025

  • 7 ганю

    4 0 Отговор
    да не им са се смалили пишките, че мацките
    да наваксват с по големи пластмасови приятели?

    22:49 13.10.2025

  • 8 Сатана Z

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е кво":

    Никога ли не си еб@л на плажа?

    Коментиран от #9

    22:50 13.10.2025

  • 9 Навсякъде

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Съм авал , дори в самолет ! Чети с разбиране ! Затова казвам че станете ли ми - влиза ! Намирам начин.

    Коментиран от #13

    22:55 13.10.2025

  • 10 Естет

    4 0 Отговор
    Венелино, ти пробвала ли си дилдо😍

    Коментиран от #14

    23:03 13.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван С

    3 0 Отговор
    Това е подготовка за руското нашествие. Свикват да ги опрашват по полянките.

    23:28 13.10.2025

  • 13 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Навсякъде":

    Вземам си думите назад колега.В спален вагон от София до Бургас.Нема такъв купон бате.С две жени.Купих и 4те места в купето и 7 часа "Черен влак се композира"

    23:34 13.10.2025

  • 14 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Естет":

    Ама кучешката?

    23:35 13.10.2025

  • 15 Хехе

    0 0 Отговор
    Доста руснаци преминаха нелегално от Русия във Финландия през тези гори...

    23:35 13.10.2025