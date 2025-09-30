Новини
Луксозната кола на Филип Киркоров се появи на СНИМКА от Москва

30 Септември, 2025 10:46 1 010 12

  • филип киркоров-
  • кола-
  • автомобил-
  • москва-
  • aurus senat

Снимка, публикувана в Telegram канала Migalkinet_msk, разкрива елегантния Aurus Senat в изискан бордо цвят

Луксозната кола на Филип Киркоров се появи на СНИМКА от Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В сърцето на руската столица Москва бе забелязан един от най-луксозните автомобили, собственост на популярния изпълнител Филип Киркоров. Снимка, публикувана в Telegram канала Migalkinet_msk, разкрива елегантния Aurus Senat в изискан бордо цвят, паркиран на оживена градска улица. Впечатляващата лимузина не остава незабелязана – върху нея ясно се откроява персонализираното лого на звездата, съставено от инициалите на неговото име и фамилия.

Луксозната кола на Филип Киркоров се появи на СНИМКА от Москва

Aurus Senat е символ на престиж и изключителен комфорт, а цената му започва от внушителните 300 000 долара, като някои екземпляри надхвърлят и 600 000 долара. Не е изненада, че именно такъв автомобил е изборът на един от най-обичаните руски артисти.

С появата на тази снимка в социалните мрежи, феновете и любителите на луксозните возила не спират да коментират впечатляващата придобивка на Филип Киркоров, която безспорно се превърна в истинска сензация по улиците на Москва.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Киркоров

    10 0 Отговор
    Аз съм принца на руската естрада и съм крал...от българската.

    10:48 30.09.2025

  • 2 А дали

    6 3 Отговор
    Не е искал Ролс ,ама Путин вижда

    10:49 30.09.2025

  • 3 педоФилип КиркУров

    8 4 Отговор
    прилича на вестник с очила,яко е замаглиг скоростомера..

    10:50 30.09.2025

  • 4 В Този

    8 4 Отговор
    Аурус руското е само забравената ботилка от водка в багажника

    10:52 30.09.2025

  • 5 1944

    9 6 Отговор
    луксозна руска кола? дървено желязо.

    Коментиран от #7

    10:52 30.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор
    е тва е БАШ копей , не кат вас

    10:53 30.09.2025

  • 7 матю хари

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "1944":

    Прилича на Чайката на Цола Драгойчева.

    Коментиран от #8

    10:54 30.09.2025

  • 9 Хахахаха

    7 2 Отговор
    И над какво ни интересува това? Стягаме стадото за руска губерния ли?

    Коментиран от #12

    11:00 30.09.2025

  • 11 604

    2 1 Отговор
    Боли мъ .!. за нъ мъркуров таралясникъ!

    11:06 30.09.2025

  • 12 Що тъй ?

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Не ти ли харесва в турския вилает ? Марш в МАскве !

    11:13 30.09.2025