Луксозната кола на Филип Киркоров се появи на СНИМКА от Москва

В сърцето на руската столица Москва бе забелязан един от най-луксозните автомобили, собственост на популярния изпълнител Филип Киркоров. Снимка, публикувана в Telegram канала Migalkinet_msk, разкрива елегантния Aurus Senat в изискан бордо цвят, паркиран на оживена градска улица. Впечатляващата лимузина не остава незабелязана – върху нея ясно се откроява персонализираното лого на звездата, съставено от инициалите на неговото име и фамилия.

Aurus Senat е символ на престиж и изключителен комфорт, а цената му започва от внушителните 300 000 долара, като някои екземпляри надхвърлят и 600 000 долара. Не е изненада, че именно такъв автомобил е изборът на един от най-обичаните руски артисти.

С появата на тази снимка в социалните мрежи, феновете и любителите на луксозните возила не спират да коментират впечатляващата придобивка на Филип Киркоров, която безспорно се превърна в истинска сензация по улиците на Москва.