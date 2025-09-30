Луксозната кола на Филип Киркоров се появи на СНИМКА от Москва

В сърцето на руската столица Москва бе забелязан един от най-луксозните автомобили, собственост на популярния изпълнител Филип Киркоров. Снимка, публикувана в Telegram канала Migalkinet_msk, разкрива елегантния Aurus Senat в изискан бордо цвят, паркиран на оживена градска улица. Впечатляващата лимузина не остава незабелязана – върху нея ясно се откроява персонализираното лого на звездата, съставено от инициалите на неговото име и фамилия.
Aurus Senat е символ на престиж и изключителен комфорт, а цената му започва от внушителните 300 000 долара, като някои екземпляри надхвърлят и 600 000 долара. Не е изненада, че именно такъв автомобил е изборът на един от най-обичаните руски артисти.
С появата на тази снимка в социалните мрежи, феновете и любителите на луксозните возила не спират да коментират впечатляващата придобивка на Филип Киркоров, която безспорно се превърна в истинска сензация по улиците на Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киркоров
10:48 30.09.2025
2 А дали
10:49 30.09.2025
3 педоФилип КиркУров
10:50 30.09.2025
4 В Този
10:52 30.09.2025
5 1944
Коментиран от #7
10:52 30.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:53 30.09.2025
7 матю хари
До коментар #5 от "1944":Прилича на Чайката на Цола Драгойчева.
Коментиран от #8
10:54 30.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахахаха
Коментиран от #12
11:00 30.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 604
11:06 30.09.2025
12 Що тъй ?
До коментар #9 от "Хахахаха":Не ти ли харесва в турския вилает ? Марш в МАскве !
11:13 30.09.2025