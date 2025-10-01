Новини
1 октомври - Световен ден на музиката

1 Октомври, 2025 08:48 606 9

  • 1 октомври-
  • световен ден на музиката

"Без музика животът би бил грешка." ~ Фридрих Ницше

1 октомври - Световен ден на музиката - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 1 октомври честваме Световния ден на най-вдъхновяващите и велики рожби на човешкия гений – Музиката и Поезията, без които животът би бил едно сиво, безсмислено и скучно съществувание, лишено от мечти, вяра и чудеса.

Честит празник на всички музиканти, поети и музикослушащи, на музиколюбещи и музикосъздаващи, на всички онези, чиито души са запленени завинаги от магията на съзиданието! Нека да си пожелаем в живота ни да има повече музика, поезия и красота, пише woman.bg.

По повод празника на духа и творчеството обръщаме поглед към някои от най-мъдрите мисли на известни личности, посветени на музиката и поезията:

"Без музика животът би бил грешка." ~ Фридрих Ницше

"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия." ~ Лудвиг ван Бетовен

"Където думите са безсилни, говори музиката." ~ Ханс Кристиан Андерсен

"Единствената истина е музиката." ~ Джак Керуак

"Някой ме беше попитал: "Не си ли твърде възрастна, за да пееш рок енд рол?" Отговорих му така: "По-добре попитай Мик Джагър." ~ Шер

"Едно хубаво нещо, свързано с музиката - когато те удари, не чувстваш болка." ~ Боб Марли

"Всичко във вселената има ритъм, всичко танцува." ~ Мая Ангелоу

"Поп музиката винаги казва, че всичко е наред, докато рок музиката ти показва, че не е наред, но можеш да го промениш." ~ Боно

"Музиката е виното, което изпълва чашата на тишината." ~ Робърт Фрип

"Поезията е паметник, където са запечатани най-добрите и щастливи мигове на най-добрите и щастливи умове." ~ Пърси Шели

"Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи и това, което не може да остане неизказано." ~ Виктор Юго

"Когато умрем, ще се превърнем в песни и тогава всеки ще чуе другия и ще се запомним." ~ Роб Шефийлд

"Художникът рисува картини на платното си. Но музикантите създават музика върху тишината." ~ Леополд Стоковски

"Без музиката, която го декорира, времето ще бъде просто куп скучни производствени срокове и дати, в които трябва да бъдат платени данъците ни." ~ Франк Запа

"Щом с музика се храни любовта, свирете." ~ Уилям Шекспир

"Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко." ~ Платон

"Ако въпреки всичко някога умра, не дай боже, нека това бъде моята епитафия: "Единственото доказателство за съществуването на бог беше музиката." ~ Кърт Вонегът

"Човешката реч е като пукнато котле, по което ние барабаним своите груби ритми, достойни единствено за мечешки танц, докато всъщност копнеем да разчувстваме звездите." ~ Густав Флобер

“Не можеш да не харесваш някой, който харесва китарата." ~ Стивън Кинг

"Увеличете проклетата музика! Сърцето ми се чувства като алигатор!" ~ Хънтър Томпсън

"Музиката доста прилича на секса, но някои композитори не успяват да достигат кулминацията, а други я достигат твърде често, оставяйки по този начин самите себе си и слушателя преситен и изтощен." ~ Чарлс Буковски

"След тишината, това, което се доближава най-много до изразяване на неизразимото, е музиката." ~ Олдъс Хъксли

"Музиката е изкуството, което е най-близо до сълзите и паметта." ~ Оскар Уайлд

"Обичам целия процес на създаване на музика и представянето ѝ пред публика, но със сигурност най-силната емоция е да застанеш на сцената и да видиш всички тези хора пред себе си." ~ Джо Кокър

"Винаги е фатално музика и поезия да бъдат прекъсвани." ~ Джордж Елиът

"Музиката е стенограма на емоциите." ~ Лев Толстой

"При сблъсъка с любовта всеки става поет." ~ Платон

"Музиката не лъже. Ако има нещо, което трябва да бъде променено в този свят, то може да бъде променено единствено чрез музиката." ~ Джими Хендрикс


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Почитател

    2 1 Отговор
    Сетих се за една Прима , която свири страхотно !!! Значи - честит празник на всички жени ! Обичаме ви и ценим уменията ви !

    08:50 01.10.2025

  • 2 си дзън

    1 1 Отговор
    Тъкмо се чудех защо днес по руските радиа звучи само "ставай страна агромная",
    пък то било ден на музиката.

    Коментиран от #4

    08:52 01.10.2025

  • 3 Милионер

    0 1 Отговор
    Веднага да се вдигнат заплатите на НАП и мвр

    08:57 01.10.2025

  • 4 руско радио

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ние във всички дни само това пускаме по заказ от "горе".

    08:59 01.10.2025

  • 5 Стравински

    1 0 Отговор
    Много почитатели на Шопен и Бах тука.

    Коментиран от #7, #8

    09:25 01.10.2025

  • 6 Идън

    2 0 Отговор
    Има много хубава музика- но не е на Ричи Блекмор.,,Highway Star,,-Богът на китарата и Богътна хамънд-органа Джон Лорд.И друга комбинация-,,A Light In The Black,,-Божественият глас на Дио и Ричи.Това е недостижимо и се слуша на макс...Някои могат да извадят четиригрифови китари- но не могат да извадят такава музика... като белия Фендер на Ричи...

    09:26 01.10.2025

  • 7 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стравински":

    Бах-токата и фуга в рок вариант-Rainbow- ,, Cant Let You Go,,- с вокалите наJLT!

    09:32 01.10.2025

  • 9 муцунка

    0 0 Отговор
    Ох,дано не е празник на напомпения фолк и на кючеците,че Вагнер и Бетховен ще ни теглят по една...симфония.

    09:44 01.10.2025