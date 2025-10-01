1 октомври - Световен ден на музиката

На 1 октомври честваме Световния ден на най-вдъхновяващите и велики рожби на човешкия гений – Музиката и Поезията, без които животът би бил едно сиво, безсмислено и скучно съществувание, лишено от мечти, вяра и чудеса.
Честит празник на всички музиканти, поети и музикослушащи, на музиколюбещи и музикосъздаващи, на всички онези, чиито души са запленени завинаги от магията на съзиданието! Нека да си пожелаем в живота ни да има повече музика, поезия и красота, пише woman.bg.
По повод празника на духа и творчеството обръщаме поглед към някои от най-мъдрите мисли на известни личности, посветени на музиката и поезията:
"Без музика животът би бил грешка." ~ Фридрих Ницше
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия." ~ Лудвиг ван Бетовен
"Където думите са безсилни, говори музиката." ~ Ханс Кристиан Андерсен
"Единствената истина е музиката." ~ Джак Керуак
"Някой ме беше попитал: "Не си ли твърде възрастна, за да пееш рок енд рол?" Отговорих му така: "По-добре попитай Мик Джагър." ~ Шер
"Едно хубаво нещо, свързано с музиката - когато те удари, не чувстваш болка." ~ Боб Марли
"Всичко във вселената има ритъм, всичко танцува." ~ Мая Ангелоу
"Поп музиката винаги казва, че всичко е наред, докато рок музиката ти показва, че не е наред, но можеш да го промениш." ~ Боно
"Музиката е виното, което изпълва чашата на тишината." ~ Робърт Фрип
"Поезията е паметник, където са запечатани най-добрите и щастливи мигове на най-добрите и щастливи умове." ~ Пърси Шели
"Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи и това, което не може да остане неизказано." ~ Виктор Юго
"Когато умрем, ще се превърнем в песни и тогава всеки ще чуе другия и ще се запомним." ~ Роб Шефийлд
"Художникът рисува картини на платното си. Но музикантите създават музика върху тишината." ~ Леополд Стоковски
"Без музиката, която го декорира, времето ще бъде просто куп скучни производствени срокове и дати, в които трябва да бъдат платени данъците ни." ~ Франк Запа
"Щом с музика се храни любовта, свирете." ~ Уилям Шекспир
"Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко." ~ Платон
"Ако въпреки всичко някога умра, не дай боже, нека това бъде моята епитафия: "Единственото доказателство за съществуването на бог беше музиката." ~ Кърт Вонегът
"Човешката реч е като пукнато котле, по което ние барабаним своите груби ритми, достойни единствено за мечешки танц, докато всъщност копнеем да разчувстваме звездите." ~ Густав Флобер
“Не можеш да не харесваш някой, който харесва китарата." ~ Стивън Кинг
"Увеличете проклетата музика! Сърцето ми се чувства като алигатор!" ~ Хънтър Томпсън
"Музиката доста прилича на секса, но някои композитори не успяват да достигат кулминацията, а други я достигат твърде често, оставяйки по този начин самите себе си и слушателя преситен и изтощен." ~ Чарлс Буковски
"След тишината, това, което се доближава най-много до изразяване на неизразимото, е музиката." ~ Олдъс Хъксли
"Музиката е изкуството, което е най-близо до сълзите и паметта." ~ Оскар Уайлд
"Обичам целия процес на създаване на музика и представянето ѝ пред публика, но със сигурност най-силната емоция е да застанеш на сцената и да видиш всички тези хора пред себе си." ~ Джо Кокър
"Винаги е фатално музика и поезия да бъдат прекъсвани." ~ Джордж Елиът
"Музиката е стенограма на емоциите." ~ Лев Толстой
"При сблъсъка с любовта всеки става поет." ~ Платон
"Музиката не лъже. Ако има нещо, което трябва да бъде променено в този свят, то може да бъде променено единствено чрез музиката." ~ Джими Хендрикс
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Почитател
08:50 01.10.2025
2 си дзън
пък то било ден на музиката.
Коментиран от #4
08:52 01.10.2025
3 Милионер
08:57 01.10.2025
4 руско радио
До коментар #2 от "си дзън":Ние във всички дни само това пускаме по заказ от "горе".
08:59 01.10.2025
5 Стравински
Коментиран от #7, #8
09:25 01.10.2025
6 Идън
09:26 01.10.2025
7 Идън
До коментар #5 от "Стравински":Бах-токата и фуга в рок вариант-Rainbow- ,, Cant Let You Go,,- с вокалите наJLT!
09:32 01.10.2025
9 муцунка
09:44 01.10.2025