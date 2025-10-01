1 октомври: Празнуваме международния ден на кафето

На 1 октомври светът отбелязва Международния ден на кафето – дата, която съчетава почит към една от най-популярните напитки в света и внимание към хората, които стоят зад нейното производство. Инициативата е утвърдена от Международната организация по кафе (ICO) през 2015 г., но различни държави са празнували подобни дни още от началото на XXI век.

Първите опити за въвеждане на Ден на кафето датират от Япония, където през 1983 г. се отбелязва официален празник, посветен на напитката. По-късно САЩ, Етиопия и редица европейски страни започват да имат свои версии на празника. С решението на ICO датата 1 октомври придобива международен статут и се възприема като официално честване на кафето по цял свят.

Произходът на кафето се свързва с Етиопия. Легендата разказва за овчаря Калди, който забелязал, че козите му стават необичайно енергични след като ядат червени плодове от определен храст. Това довело до откриването на стимулиращия ефект на кафените зърна. Оттам кафето се разпространява в арабския свят, където през XV век вече се приготвя като напитка. Постепенно достига до Османската империя, а през XVII век и до Европа, където кафенетата стават важни културни и социални центрове.

Любопитни факти за кафето

Кафето е втората най-търгувана стока в света след петрола.

Над 2 милиарда чаши кафе се изпиват всеки ден по света.

Съществуват повече от 60 вида кафеени растения, но търговски се използват основно два – Coffea Arabica и Coffea Canephora (робуста).

Финландия е страната с най-голяма консумация на кафе на глава от населението.

Как да отбележим деня на кафето?

Международният ден на кафето се отбелязва по различни начини. Кафенета и ресторанти по цял свят предлагат специални промоции, безплатни дегустации и тематични събития. Организират се кампании за подкрепа на производителите, особено в развиващите се страни, където милиони фермери зависят от кафеената индустрия. В социалните мрежи денят се превръща в глобална платформа за обмен на снимки, рецепти и истории, свързани с напитката.

Международният ден на кафето е не само повод да се насладим на чаша ароматно еспресо или капучино, но и възможност да се замислим за веригата от хора и процеси, които правят възможно тази напитка да достигне до масата. Той съчетава удоволствието от вкуса с призив за устойчиво развитие и справедлива търговия, напомняйки, че зад всяко зърно кафе стои историята на труд и традиции.