Радина Кърджилова ще бъде мафиотски бос в новия сезон на "Под прикритие"

1 Октомври, 2025 11:59 365 5

Героинята на актрисата е представена като "Фаталната жена на престъпния свят"

Радина Кърджилова ще бъде мафиотски бос в новия сезон на "Под прикритие" - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Радина Кърджилова влиза във фаталната роля на властна жена мафиот в новия 6-и сезон на „Под прикритие“. Заедно с нея към новите имена в поредицата се присъединява и Павел Иванов, който освен с ролите си в Народен театър „Иван Вазов“ стана изключително популярен с превъплъщението си във великия футболист Георги Аспарухов във филма „Гунди – Легенда за любовта“.

Новата информация за мафиотската сага загатна и за любовна сюжетна линия.

Радина Кърджилова изглежда, че ще влезе в образа на опасен наркобос в дългоочаквания шести сезон. От продукцията споделиха видео, представляващо серия от фиктивни страници на вестник, като Кърджилова присъства на почти всяка страница. Някои от заглавията са: „Фаталната жена на престъпния свят“, „Кралицата на подземието“ и „Жените вече държат коката“.

Завръщащи роли, за които феновете изключително се вълнуват, правят Йоанна Темелкова, като дъщерята на емблематичния бос – Джаро, както и Захари Бахаров, известен на широката публика с ролята си на безскрупулния узурпатор – Иво Андонов.

От своя страна Павел Иванова ще изиграе криминален образ, като на една от страниците на несъществуващия вестник е загатната романтична връзка между неговия образ и този на Радина Кърджилова. Заглавието е: „Кралицата и звярът на улицата“.


  И-и, евала

    0 0 Отговор
    Да живей гумичката!

    12:05 01.10.2025

  И-и, евала

    0 0 Отговор
    И с гумичка, и без нея, творческото безсилие е факт.

12:07 01.10.2025

    12:07 01.10.2025

  Пич

    0 0 Отговор
    Хахаха...... сцените в които "мафиотката" шмърка няма да са на ужким !!!

12:08 01.10.2025

    12:08 01.10.2025