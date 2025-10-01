Радина Кърджилова ще бъде мафиотски бос в новия сезон на "Под прикритие"

Актрисата Радина Кърджилова влиза във фаталната роля на властна жена мафиот в новия 6-и сезон на „Под прикритие“. Заедно с нея към новите имена в поредицата се присъединява и Павел Иванов, който освен с ролите си в Народен театър „Иван Вазов“ стана изключително популярен с превъплъщението си във великия футболист Георги Аспарухов във филма „Гунди – Легенда за любовта“.

Новата информация за мафиотската сага загатна и за любовна сюжетна линия.

Радина Кърджилова изглежда, че ще влезе в образа на опасен наркобос в дългоочаквания шести сезон. От продукцията споделиха видео, представляващо серия от фиктивни страници на вестник, като Кърджилова присъства на почти всяка страница. Някои от заглавията са: „Фаталната жена на престъпния свят“, „Кралицата на подземието“ и „Жените вече държат коката“.

Завръщащи роли, за които феновете изключително се вълнуват, правят Йоанна Темелкова, като дъщерята на емблематичния бос – Джаро, както и Захари Бахаров, известен на широката публика с ролята си на безскрупулния узурпатор – Иво Андонов.

От своя страна Павел Иванова ще изиграе криминален образ, като на една от страниците на несъществуващия вестник е загатната романтична връзка между неговия образ и този на Радина Кърджилова. Заглавието е: „Кралицата и звярът на улицата“.