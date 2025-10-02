Том Холанд нарече Зендая своя "годеница"

Британският актьор и звезда от „Спайдърмен“ Том Холанд нарече звездата от „Еуфория“ и американската актриса Зендая своя годеница. Видеоклип от съобщението беше публикуван от Telegram канала Super.ru.

По време на интервю актьорът поправи журналист, като уточни, че Зендая не е негова „приятелка“, а негова „годеница“. Това е едно от първите публични изявления на Холанд по темата.

Бащата на Зендая вече коментира новината за годежа ѝ с Том Холанд.

Слуховете за предстоящата сватба на двамата актьори започнаха, след като Зендая се появи на наградите „Златен глобус“ с пръстен на безименния си пръст.

Холанд и Зендая започнаха да се срещат през 2021 г., няколко години след като се запознаха на снимачната площадка на „Спайдърмен: Завръщане у дома“. Въпреки че са една от най-обичаните двойки в Холивуд, самите звезди пазят личния си живот в тайна и рядко споделят снимки заедно извън червените килими и официални събития.