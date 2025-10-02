Новини
Том Холанд нарече Зендая своя "годеница"

Том Холанд нарече Зендая своя "годеница"

2 Октомври, 2025 07:52 1 077 5

  • том холанд-
  • зендая-
  • годеница

Слуховете за предстоящата сватба на двамата актьори започнаха

Том Холанд нарече Зендая своя "годеница" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският актьор и звезда от „Спайдърмен“ Том Холанд нарече звездата от „Еуфория“ и американската актриса Зендая своя годеница. Видеоклип от съобщението беше публикуван от Telegram канала Super.ru.

По време на интервю актьорът поправи журналист, като уточни, че Зендая не е негова „приятелка“, а негова „годеница“. Това е едно от първите публични изявления на Холанд по темата.

Бащата на Зендая вече коментира новината за годежа ѝ с Том Холанд.

Слуховете за предстоящата сватба на двамата актьори започнаха, след като Зендая се появи на наградите „Златен глобус“ с пръстен на безименния си пръст.

Холанд и Зендая започнаха да се срещат през 2021 г., няколко години след като се запознаха на снимачната площадка на „Спайдърмен: Завръщане у дома“. Въпреки че са една от най-обичаните двойки в Холивуд, самите звезди пазят личния си живот в тайна и рядко споделят снимки заедно извън червените килими и официални събития.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Иван

    0 6 Отговор
    този луд ли е да се жени за циганка.

    Коментиран от #2

    08:06 02.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай Иван":

    Ка-ше..рните винаги обичат да направляват стадото.И тук е така.

    08:15 02.10.2025

  • 3 Лелееее...

    0 0 Отговор
    И как ще заспя сега ?

    08:18 02.10.2025

  • 4 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Тея двамата лигльовци не знам що толкова ги пробутват...

    08:40 02.10.2025

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Хората привличат не със цвят, красота, симетрия или височина, а със своето излъчване! Излъчването или го има или го няма!

    08:54 02.10.2025