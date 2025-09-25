Спряха снимките на "Спайдърмен 4" заради контузията на Том Холанд

Британският актьор Том Холанд, известен с ролята си на Спайдърмен от 2016 г., е претърпял леко сътресение по време на снимките на новия филм от поредицата.

Както писахме по-рано, появиха се информации, че Холанд е паднал, докато е снимал сцени от новия "Спайдърмен 4" и е бил откаран спешно в болница. Източник, запознат с продукцията, съобщи, че актьорът е в добро състояние и ще си вземе кратка почивка, преди да се върне на снимачната площадка след няколко дни.

„За щастие никой друг не е засегнат и продукцията ще продължи по план“, уточни източникът за кратката пауза, като добави, че Том Холанд не е бил хоспитализиран след инцидента.

В момента текат снимките на „Спайдърмен: Чисто нов дом“, четвъртият филм с участието на 29-годишния актьор в главната роля. В интервю през юли Холанд коментира, че проектът ще бъде „глътка свеж въздух“ и изрази увереност, че феновете ще останат възхитени от резултата.