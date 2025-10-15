Новини
Любопитно »
Емрах Стораро показа бъдещата си булка (ВИДЕО)

Емрах Стораро показа бъдещата си булка (ВИДЕО)

15 Октомври, 2025 15:31 545 9

  • емрах стораро-
  • тони стораро-
  • булка-
  • годеница-
  • семейство

Младият Стораро изведе годеницата си на романтична разходка

Емрах Стораро показа бъдещата си булка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малкият от клана Стораро – Емрах сподели нови кадри с тайнствената жена, откраднала сърцето му. След изненадващия годеж в края на лятото, младият певец сподели романтично видео в социалните мрежи, с което потвърди, че е влюбен.

На клипчето, което Емрах засне лично, двамата вървят хванати за ръка по улицата, а певецът не спира да обсипва любимата си с целувки по бузата. Фонът на видеото е повече от символичен — звучи хита на брат му Фики „Ти си ми сърцето“.

Феновете полудяха от умиление, а коментарите под публикацията валят: „Най-накрая показа коя е!“, „Много сте сладки“, „Емрах, пази я като очите си!“.

Любовното признание идва само седмици след шумните скандали около певеца — от гонката с Коцето до слуховете за разрив в семейството. Сега обаче изглежда, че Емрах иска да покаже нова страна от себе си - на верен съпруг, макар че не е ясно точно кога двойката ще се запъти към олтара.

„Когато е истинска, любовта не се крие“, написа изпълнителят под клипа, намеквайки, че годеницата му най-вероятно скоро ще стане госпожа Стораро.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тони Стораро се пазареше за 50 Стотинки в заведението ми.Много са стиснати.

    Коментиран от #5

    15:33 15.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Индоромски романси за опротачения ГМО бг туземец.

    15:33 15.10.2025

  • 3 Любопитен

    5 0 Отговор
    Червена ракия ще има ли? Наркоманчето разпечатал ли я е, или буха само у заднию двор?

    15:34 15.10.2025

  • 4 въпросче

    3 0 Отговор
    За каква сума в евро я е купил?

    15:34 15.10.2025

  • 5 Кво да ти кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колко малко мозък трябва да има човек, за да дойде точно пък при теб? Трагедия.

    15:36 15.10.2025

  • 6 Никога

    2 0 Отговор
    Не бих се оженил за толкова грозна че и лилава.

    15:37 15.10.2025

  • 7 Сила

    2 0 Отговор
    Виждали сме я , на разклона за Лозен и при Казичане също....

    15:37 15.10.2025

  • 8 Чики Рики

    0 0 Отговор
    И тоя балък скоро ще разбере, че любов няма. Всичко е пари за ку. вите!

    15:38 15.10.2025

  • 9 мъкаааа

    0 0 Отговор
    клана Стораро .......ДА НЕ БИ СКОРО БЪЛГАРИЯ ДА СЕ НАРИЧА ДЪРЖАВАТА СТОРАРО? Стораро ли ще я купят или Пеевски? Какви ли ужаси още ни очакват?!

    15:39 15.10.2025