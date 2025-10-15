Емрах Стораро показа бъдещата си булка (ВИДЕО)

Най-малкият от клана Стораро – Емрах сподели нови кадри с тайнствената жена, откраднала сърцето му. След изненадващия годеж в края на лятото, младият певец сподели романтично видео в социалните мрежи, с което потвърди, че е влюбен.
На клипчето, което Емрах засне лично, двамата вървят хванати за ръка по улицата, а певецът не спира да обсипва любимата си с целувки по бузата. Фонът на видеото е повече от символичен — звучи хита на брат му Фики „Ти си ми сърцето“.
Феновете полудяха от умиление, а коментарите под публикацията валят: „Най-накрая показа коя е!“, „Много сте сладки“, „Емрах, пази я като очите си!“.
Любовното признание идва само седмици след шумните скандали около певеца — от гонката с Коцето до слуховете за разрив в семейството. Сега обаче изглежда, че Емрах иска да покаже нова страна от себе си - на верен съпруг, макар че не е ясно точно кога двойката ще се запъти към олтара.
„Когато е истинска, любовта не се крие“, написа изпълнителят под клипа, намеквайки, че годеницата му най-вероятно скоро ще стане госпожа Стораро.
5 Кво да ти кажа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Колко малко мозък трябва да има човек, за да дойде точно пък при теб? Трагедия.
