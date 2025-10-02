Новини
Лео Бианки: Готвих за Роби Уилямс

"Това за мен беше голямо предизвикателство.", сподели Лео

Готвих на Роби Уилямс, когато снимаше реклама в България.

Това разкри ексклузивно за "България Днес“ шеф Лео Бианки. По думите му това се случило преди няколко години, но той и досега не може да забрави общуването си с британската суперзвезда.

"Продуцентите търсеха готвач, който може да приготвя храната според изискванията на певеца. Говорим лично за Роби, а не за персонала. Получили са моя телефон и продуцентите ми позвъниха и ме попитаха дали мога да приготвя нещо от индийската кухня за него“, описва как се е стигнало до уникалния шанс да храни поп светилото по време на целия му престой у нас италианецът.

"Това за мен беше голямо предизвикателство. Но понеже готвенето е нещо универсално, човек може да се научи. Те ми дадоха меню с ястията, които Роби обича да яде, и за тази дата трябваше да приготвя всичко, което е поискал – леща с куркума, типични индийски храни, със специфични подправки, с готвене на пара, изобщо леки и здравословни неща...“, посочва вкусовите предпочитания на знаменития изпълнител ВИП готвачът.



  • 1 странна работа

    2 3 Отговор
    и това нещо за хвалене ли е?

    09:19 02.10.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    5 0 Отговор
    Не се обаждай, че ще закрият като ДАИ!

    09:19 02.10.2025

  • 3 това

    4 2 Отговор
    Това реклама на Лео ли е? Лео е изключително уважаван от мен професионалист и човек. Но статията не струва.

    09:20 02.10.2025

  • 4 Сталин

    6 3 Отговор
    То голям майсторлък ,да готвиш индийски л@йна

    09:22 02.10.2025

  • 5 Трол

    6 0 Отговор
    Лео може да е добър готвач, но такава манджа, каквато сготвиха от ДАИ, Роби Уилямс не е ял през живота си.

    Коментиран от #17

    09:23 02.10.2025

  • 6 лют пипер

    3 1 Отговор
    пеща с бурбума

    09:37 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Роби Уйлямс

    3 1 Отговор
    Най-хубавото от манджите на Лео Бианки беше....ракията !!

    09:40 02.10.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 2 Отговор
    Сигурно и бибибибитка му е извъртял...

    09:54 02.10.2025

  • 10 Голям

    1 2 Отговор
    праз.

    10:02 02.10.2025

  • 11 И втори

    1 2 Отговор
    път Роби не посмял да отиде .

    10:02 02.10.2025

  • 12 Парвеню

    0 2 Отговор
    Голяма работа.

    10:12 02.10.2025

  • 13 Филиповци

    2 2 Отговор
    Сготвил му печено по м.ангалски.

    10:14 02.10.2025

  • 14 Лео Джанки

    1 2 Отговор
    Ресторантите му-цени по-високи от Италия, качество-като в Дупница.

    10:21 02.10.2025

  • 15 !!!?

    1 1 Отговор
    Робин Уилямс - главен прокурор на България !!!?

    10:22 02.10.2025

  • 16 Ееееее,

    0 0 Отговор
    Тоя Роби Уилямс...., а са идвали къде, къде по-прочути и известни от него 😂

    10:28 02.10.2025

  • 17 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Ама шофьорите на Роби Уилямс и британското посолство, я опекоха.

    11:02 02.10.2025